Allemaal stilstaan

Sneeuwpopgezin
Coaching
Door Nike Training
Wie van je gezin kan het beste niet bewegen? Kom erachter met deze leuke, effectieve work-out.
Sporten als gezin moet leuk zijn, en veel leuker dan deze work-out wordt het niet! Trommel het gezin bij elkaar om te zien wie van jullie het beste een sneeuwpop na kan doen.
Hou die beweging vast! Roep het gezin bij elkaar en focus je lichaam en geest door bewegingen als squats en freezing push-ups vast te houden. En als je denkt dat het niet meer gaat, onthoud dan: hoe stiller iedereen staat, hoe meer iedereen groeit.
De work-out
Begin als gezin aan de work-out. Tijdens de oefeningen roepen jullie om de beurt 'Bevries!". Zodra dit wordt geroepen, wordt iedereen een bevroren standbeeld en pauzeer je de work-out. Hou de houding zo lang vast als je kunt, tot iemand 'smelt', ofwel opgeeft. Ga door tot er nog maar één bevroren standbeeld is. Maak de work-out daarna al bevriezend en smeltend af.
De work-out
Begin als gezin aan de work-out. Tijdens de oefeningen roepen jullie om de beurt 'Bevries!". Zodra dit wordt geroepen, wordt iedereen een bevroren standbeeld en pauzeer je de work-out. Hou de houding zo lang vast als je kunt, tot iemand 'smelt', ofwel opgeeft. Ga door tot er nog maar één bevroren standbeeld is. Maak de work-out daarna al bevriezend en smeltend af.