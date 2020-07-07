Allemaal stilstaan

Sporten als gezin moet leuk zijn, en veel leuker dan deze work-out wordt het niet! Trommel het gezin bij elkaar om te zien wie van jullie het beste een sneeuwpop na kan doen.



Hou die beweging vast! Roep het gezin bij elkaar en focus je lichaam en geest door bewegingen als squats en freezing push-ups vast te houden. En als je denkt dat het niet meer gaat, onthoud dan: hoe stiller iedereen staat, hoe meer iedereen groeit.