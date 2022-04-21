Bra by Adwoa: de beste sport-bh

Als iemand die graag wakker wordt en meteen op pad gaat, ben ik altijd op zoek naar een bh waarmee ik naar de sportschool kan en door Londen kan wandelen zonder dat ik me hoef om te kleden.

Daarom ben ik gek op de Nike Swoosh. Hij is super comfortabel, zacht en ondersteunend. Als ik deze draag naar mijn Personal Trainer, dan (als ik niet te veel heb gezweet) hou ik hem lekker aan als ik met vrienden afspreek en van auditie naar auditie ga.

Het is een bh met medium ondersteuning waardoor hij perfect is voor mijn work-outs, maar dat betekent ook dat hij niet te beperkend is.