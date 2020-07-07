6 minuten zweten voor de hele familie

Lichamelijke inspanning is net zo belangrijk als geestelijke inspanning. Kies een categorie (bijvoorbeeld paarse groenten, je favoriete graanontbijt of woorden die beginnen met een 'u'). Herhaal dit en laat elk gezinslid iets noemen voor de desbetreffende categorie, bijvoorbeeld jumping jacks of een bekende sporter. Als iemand geen antwoord weet of een antwoord van een ander herhaalt, moet hij of zij de oefening nogmaals doen.



Heb je hulp nodig bij het verzinnen van categorieën? Vraag je kids dan om inspiratie.