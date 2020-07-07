6 minuten zweten voor de hele familie

Een oefening om je 6 minuten in het zweet te werken voor het hele gezin
Coaching
Door Nike Training
Deze snelle work-out wakkert je geest aan en laat je bloed stromen.
Deze korte oefening heeft veel effect. In minder dan tien minuten werk je aan lichaam en geest. Herhaal de oefeningen meerdere malen en werk zo aan je geestelijke gezondheid.
Werk je 6 minuten in het zweet
Dit is de perfecte manier om samen te trainen. Deze week is het thema: geduld en doorzettingsvermogen. Dus, adem een paar keer goed in en uit en bereid je voor op de work-out van vandaag om je helemaal in het zweet te werken. De work-out duurt maar 6 minuten, dus je kids kunnen gewoon meedoen. Ga samen aan de slag.
Train je brein
Lichamelijke inspanning is net zo belangrijk als geestelijke inspanning. Kies een categorie (bijvoorbeeld paarse groenten, je favoriete graanontbijt of woorden die beginnen met een 'u'). Herhaal dit en laat elk gezinslid iets noemen voor de desbetreffende categorie, bijvoorbeeld jumping jacks of een bekende sporter. Als iemand geen antwoord weet of een antwoord van een ander herhaalt, moet hij of zij de oefening nogmaals doen.
Heb je hulp nodig bij het verzinnen van categorieën? Vraag je kids dan om inspiratie.
Train je brein
Lichamelijke inspanning is net zo belangrijk als geestelijke inspanning. Kies een categorie (bijvoorbeeld paarse groenten, je favoriete graanontbijt of woorden die beginnen met een 'u'). Herhaal dit en laat elk gezinslid iets noemen voor de desbetreffende categorie, bijvoorbeeld jumping jacks of een bekende sporter. Als iemand geen antwoord weet of een antwoord van een ander herhaalt, moet hij of zij de oefening nogmaals doen.
Heb je hulp nodig bij het verzinnen van categorieën? Vraag je kids dan om inspiratie.