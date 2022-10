Mamba Mentality: Honestidad

A primera vista, podrías pensar que Sydney y Sky están en extremos totalmente opuestos del espectro cuando se trata de su experiencia, pero cuando se trata de honestidad, nada podría estar más lejos de la verdad. Sydney explica: "Soy yo misma sin pedir disculpas, y creo que eso es muy importante, especialmente para que las chicas como nosotras sean continuamente quienes quieren ser".



Ser ella misma es la forma en que Sky se pone a prueba para convertirse en una mejor skater. "En realidad soy bastante dura conmigo misma; es como si alguien me filmara, tengo que asegurarme de que mis movimientos sean impecables. Incluso si dicen que es bueno o que está bien, yo digo "No, no lo es" y me toma horas perfeccionarlo, así que soy bastante dura conmigo misma".