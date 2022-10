Mamba Mentality: Concentración

Para Jewell Loyd, el tener a Kobe como mentor fue una experiencia que no tiene precio. "Hablábamos casi una vez a la semana. Le preguntaba de todo. Muchas veces hablábamos de básquetbol, pero otras no; simplemente hablábamos de cosas como la mentalidad y en cómo se concentraba y trabajaba. Poco después de eso, se convirtió oficialmente en mi mentor".



Cuando ser mejor cada día es tu principal objetivo, la concentración es como un faro que lo guía todo. Jewell lo sabe bien porque es la razón de su éxito en el deporte y la vida en general. La imparable concentración de Kobe todavía resuena a día de hoy. "Definitivamente estaba en otro nivel. Todavía no he conocido a nadie que entienda su nivel de concentración", afirma Jewell.