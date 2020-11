Cómo simplificar tu toma de decisiones para lograr tus objetivos

A todos nos cuesta elegir opciones saludables en un momento u otro. De hecho, hay todo un campo de estudio dedicado al proceso: la neurociencia de las decisiones. Los investigadores intentan descifrar cómo el cerebro aborda las elecciones, los factores inconscientes que entran en juego y cómo todos, incluido tú, puedes usar esa información para alcanzar cualquier objetivo.



Esto es lo que saben hasta ahora: la toma de decisiones del cerebro se puede clasificar en dos sistemas, llamados simplemente sistema 1 y sistema 2, dice el investigador y doctor Paul Laursen, profesor de ciencias del ejercicio en la Auckland University of Technology en Nueva Zelanda. Él explica que el sistema 1 es el pensamiento rápido. Piensa sobre la marcha, es reactivo y no siempre es claro. El sistema 1 entra en juego cuando una ardilla se atraviesa en el camino y tienes que decidir si frenar, desviarte o continuar hacia adelante. O cuando cierras la puerta de golpe después de una discusión o instintivamente levantas un pedazo de vidrio roto con las manos. Las decisiones del sistema 1 simplemente suceden.



El sistema 2, por otro lado, "es el pensamiento lento, entra en acción cuando tienes más tiempo y estás en modo parasimpático, o tienes tiempo para procesar las cosas, lo que generalmente te permite tomar decisiones más claras", dice Laursen. Entrenarte para usar este sistema, para mejor, es clave para tomar decisiones saludables de manera natural, especialmente cuando el estrés, el hambre, la fatiga u otros estados emocionalmente agotadores podrían incitarte a actuar o reaccionar rápidamente. Cuando te tomas tu tiempo, puedes evaluar los resultados de tus opciones para llegar a la mejor decisión para ti, explica Laursen.



Digamos que estás ordenando el desayuno. Tienes ganas de comer una tostada francesa, pero también puedes comer pan tostado con aguacate. Tomarte tu tiempo para que tu sistema 2 entre en acción puede hacer que elijas el pan tostado con aguacate porque sabes que te dará energía más estable durante tu entrenamiento de la tarde, ya que tiene más grasas y proteínas y menos azúcar (también podrías pedir la tostada francesa porque realmente se te antojó, pero la divides con tu pareja para que no te sientas perezoso más tarde). Tomarte tu tiempo, por cierto, no significa que pases horas en decidir qué ordenar. Puede tomar solo un minuto, pero aún así es mucho más tiempo de lo que se necesita para sacar un panecillo de la panera. Una reciente investigación publicada en "Nature Human Behavior" sugiere que, cuando el tiempo es realmente esencial, reducir varias opciones a solo dos puede ayudarte a llegar a una mejor decisión más rápido.