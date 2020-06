¿Puede un corredor mantener una buena alimentación siguiendo una dieta vegana?

Los investigadores alemanes reclutaron 76 corredores recreativos hombres y mujeres. Todos ellos se consideraban omnívoros (personas que consumen alimentos derivados de plantas y animales), lacto-ovo-vegetarianos (personas que consumen alimentos derivados de plantas, huevos y productos lácteos, pero no consumen carne ni pescado) o veganos (personas que no consumen nada que provenga de una fuente animal). Estos corredores realizaron una prueba de ejercicios graduales en bicicletas fijas para evaluar el resultado de la potencia máxima, una medida de cuán duro pueden trabajar y por cuánto tiempo. Después de un calentamiento de 6 minutos a una resistencia de 50 watts, equivalente a uno o dos de 10 en términos de esfuerzo, la resistencia se aumentaba 16,7 watts por minuto hasta que la persona ya no podía pedalear más.



Entonces, ¿qué grupo tuvo mejor rendimiento? Todas las personas alcanzaron el agotamiento después de alrededor de 20 minutos. De hecho, los investigadores determinaron que no hubo diferencias entre la cantidad máxima de esfuerzo que los omnívoros, lacto-ovo-vegetarianos y veganos pudieron sostener.



"La capacidad de ejercicio de los corredores recreativos es independiente de la dieta si está garantizado un consumo de energía y nutrientes adecuado", afirma Josefine Nebl, autora de estudios e investigadora posdoctoral en el Instituto de Ciencias de los Alimentos y Nutrición Humana en la Universidad de Leibniz en Hannover, Alemania.