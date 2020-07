Por qué, y cómo, disfrutar la soledad

Esto último puede ser un efecto secundario natural del aislamiento, especialmente cuando es obligatorio, según una nueva evaluación publicada en "The Lancet". Y para algunos, ese sentimiento de soledad puede provocar ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Si eso te suena familiar, no estás, a falta de una mejor palabra, solo.



Los humanos somos animales sociales por naturaleza. Necesitamos a nuestra familia y amigos para sobrevivir mental y físicamente. Es la combinación de las 86 mil millones de células nerviosas de nuestro cerebro con todas las personas en nuestro círculo social lo que nos ayuda a prosperar, pensar más rápido y trabajar mejor, dice la doctora Stephanie Cacioppo, neurocientífica y miembro del Nike Performance Council que se especializa en mentalidad y soledad. ¿Y tu humor? Sí, la socialización también impacta en eso, agrega la doctora Sari Chait, psicóloga clínica y fundadora del Behavioral Health & Wellness Center, en Newton, Massachusetts. Una investigación sugiere que tus seres queridos pueden ayudarte a sentirte apoyado y a levantarte el ánimo, y cuanto más socialmente conectado estés con ellos, mejor será tu salud emocional.



Eso no significa que el tiempo a solas, ya sea por elección o no, tenga que ser algo malo. En realidad, puede ser un lujo. "Pasar tiempo en soledad y estar contento con ello te permite concentrarte en ti mismo y en cuáles son tus necesidades", dice Chait. Además, el tiempo extra contigo mismo es una buena oportunidad para desempolvar viejos pasatiempos que hayas abandonado, contemplar nuevos objetivos, agudizar tus estrategias de afrontamiento y, de alguna manera, incluso construir relaciones más saludables. Y sin el ruido del mundo exterior que interrumpe, también estás mejor preparado para cosechar los beneficios.



Aquí te decimos cómo sacarle provecho al tiempo a solas.