Mr. YouTube comparte sus movimientos de baile para sentirse bien

¿Pero cuál exactamente es su estilo? Lite Feet seguro le resulta familiar a cualquiera que haya usado el metro de Nueva York y escuchado su conocido llamado de "It's showtime! Showtime!" (¡Llegó la hora del espectáculo!) mientras las puertas se cierran.



Incorpora mucho juego de piernas, trucos con sombreros y trucos con calzados, como sacarse un calzado a mitad de la rutina y luego atraparlo con el pie. Los trucos no siempre salen bien, incluso para Mr. YouTube, pero no le importa. No se trata de ser perfecto, se trata de disfrutar la libertad de la autoexpresión sin temor al fracaso. Con eso en mente, quienes bailan Lite Feet se alientan con muchísimos comentarios vocales.