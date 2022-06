Más allá del estilo: Michelle Li destaca con estilo

Bueno, crecí jugando tenis y me encantaba, pero cuando me mudé a Nueva York, me di cuenta lo poco comunes que son las canchas de tenis. Solía jugar tenis durante tres horas al día, así que los primeros años aquí fue difícil encontrar mi rutina de entrenamiento. Iba a clases aleatorias, pero nunca era sostenible. Ahora he comenzado a correr mucho; odiaba correr, había intentado interesarme en el running toda mi vida. Intenté cambiar mi perspectiva de "necesito correr 8 kilómetros cada día" a "quiero correr por mi salud mental, para despejar la mente". Eso me ayudo bastante, te hace sentir bien incluso si no corriste una gran distancia. Después de un largo día, incluso si estoy cansada, me motivo a salir a correr. Siempre se puede hacer un espacio de 30 minutos. "Pasé como 30 minutos en Instagram en la mañana".