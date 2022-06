Mano a mano: Naphessa Collier x Sylvia Fowles

SF: Cuando llegué a la liga, había muchas chicas que jugaban juntas, a excepción de Tina Thompson o Lauren Jackson, que podían ir más allá de la línea de tres puntos. Así que era muchísimo más fácil intentar cubrir a aquellas chicas. Hoy en día, todas quieren estar en la línea de tres puntos, por lo que tienes que trabajar en la defensa y en desplazarte porque no estás tan cerca de la canasta. Ese ha sido el mayor reto: la falta de compañeras que juegan de verdad en la defensa.



NC: La liga avanza hacia un básquetbol sin posiciones. Hay jugadoras de 2 metros que encestan dos triples en un partido, y eso no se veía realmente cuando Syl empezó en la liga. No lo sabías, pero Sylvia clava los triples. No sé cuándo los perfeccionaste, solo sé que no te salían cuando te uniste a la liga.



SF: Sé que no me salían. Cheryl me dio luz verde para lanzar, pero me niego a hacerlo. Me limito a lo que me toca, si debajo de la canasta me va bien, me quedo ahí.



NC: Sylvia no lo sabe, pero hablamos de esto y estamos trabajando en ello. Estamos intentando que lance una vez este año.



SF: Mi porcentaje de acierto de triples es del 100% y quiero que siga así. Metí uno en Chicago. En 14 años, uno tras otro. No me estropees mis estadísticas. [Risas]