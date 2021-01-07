La guía de los corredores para las excusas y cómo vencerlas

Seis motivos para no correr (y por qué la mayoría son solo pretextos)
Asesoramiento
Despídete de los bloqueos mentales y anímate a enfrentarlos con soluciones del head coach mundial de Nike Running, Chris Bennett.
Ayer dijiste que correrías mañana. Pero el mañana se convirtió en hoy y, cielos, hace calor. Además, estás cansado porque trabajaste hasta tarde. Tampoco tienes shorts limpios. ¿Te suena familiar? No eres el único: una encuesta reciente demostró que los estadounidenses dicen en promedio seis excusas al día, o más de 2000 al año y las de "no puedo hacer ejercicio" encabezan la lista. Es como si cada corredor tuviera un diablillo en un hombro y, bueno, también en el otro.
Como Global Head Coach de Nike Running, Chris Bennett ha escuchado todas las excusas que te puedas imaginar. A continuación, nos comparte las seis excusas más comunes que usan las personas que no quieren correr, junto con sus soluciones sencillas para que no te detengas.
Excusa 1: "Correr es cansador". Solución: Detente antes de querer parar.
"El principal motivo por el que las personas piensan que no les gusta correr es porque se esfuerzan demasiado", afirma Bennett. "Quiero que tu carrera sea fácil, lo cual no tiene nada que ver con los números en tu reloj. Estoy hablando de que sea un esfuerzo sencillo. Eso significa que te detengas antes de que lo necesites, tal vez incluso antes de que quieras. ¿Hay algún momento en el que sientas que podrías correr sin límites? Entonces detente. De este modo, cambiarás la negatividad de tu próxima carrera y la esperarás con ansias. ¡Quiero que te sientas molesto cuando tengas que detenerte demasiado pronto! Si te hace sentir mejor, puedes culparme a mí".
Excusa 2: "No sé correr correctamente". Solución: Debes saber que eso no existe.
"La forma en la que corres es la forma en la que corres, ¿de acuerdo?", asegura Bennett. "No hay pisadas perfectas. No hay ninguna postura perfecta. Si ves un video de Paula Radcliffe, con su movimiento de cabeza, y los hombros y los brazos hacia arriba, dirás: 'Alguien tiene que enseñarle a correr'. Bueno, gracias al cielo nadie lo hizo. Mantuvo el récord de maratón femenino durante 16 años. Así que, en vez de intentar seguir algún libro de texto, intenta desarrollar tu postura natural de manera más sutil. Relaja las zonas que sientas rígidas o acorta las pisadas cuando sientas que van muy adelantadas".
Excusa 3: "No tengo tiempo para el calentamiento". Solución: Haz que el calentamiento sea parte de la carrera.
"Te diré dos maneras de salir de esta", comenta Bennett. "En primer lugar, el calentamiento consiste en prepararse mentalmente y recrear las acciones de una carrera real. Por lo tanto, una opción es solo comenzar a correr lentamente y usar los primero cinco a diez minutos como calentamiento dinámico. En segundo lugar, puedes solo hacer estiramientos y acortar la carrera; recuerda que no hay distancia ni tiempo mínimos. De cualquier forma, harás el calentamiento y correrás, por lo que no tendrás nada de que preocuparte".
Excusa 4: "¿Ya viste el clima?" Solución: Planifica.
"Bueno, puede que haga mucho frío o calor", dice Bennett. "Las condiciones extremas pueden ser peligrosas, así que a veces es mejor no correr. Pero supongamos que solo es incómodo. Hay muchas maneras de planificarlo con antelación. Por ejemplo, puedes ajustar tus prendas para que se adapten al ambiente. También puedes establecer la hora del día en la que vas a correr. O podrías adaptar la intensidad de la carrera. Tal vez no corras tanto como esperabas, pero aun así correrás lo suficiente".
Excusa 5: "No tengo el tipo de cuerpo adecuado para correr". Solución: Olvídate de eso.
"Vamos, dime cuál es el cuerpo adecuado", comenta Bennett. "¿Existe un acento correcto? ¿Un corte de cabello perfecto? Incluso en la línea de salida de un maratón verás todo tipo de personas. Cuando dices que no tienes el cuerpo adecuado, puede que quieras decir, "Decidí que no puedo correr". O, tal vez, en el pasado, alguien decidió por ti. Entonces, ¿cómo olvidas eso? Tienes que redefinir lo que significa correr. ¿No puedes correr 5 km? Nadie dijo que tienes que hacerlo. Lo que quiero es que corras de aquí al final de la manzana. Un corredor es alguien que corre. ¿Sales a correr? Eso te hace un corredor".
Excusa 6: "Correr me hace doler [inserta la parte del cuerpo que duela]". Solución: Entrena para conseguir fuerza.
"Cada vez que mencionas el dolor, podría deberse a una lesión", explica Bennett. "Por lo que la respuesta a corto plazo es que sí, probablemente no debas correr justo ahora. Pero no deberías sentirte mal por eso. Míralo de este modo: te has convertido en un corredor tan bueno que necesitas mejorar como un atleta completo. ¡Bien hecho! Ahora debes descubrir por qué ocurren esas lesiones. ¿Estás fortaleciendo los flexores de la cadera? ¿Estás fortaleciendo el torso y los músculos que estabilizan las rodillas, como los cuádriceps? Nunca es demasiado trabajo extra, tal vez solo tengas que mantener la posición de plancha o hacer algunas estocadas en reversa. Estos ejercicios pueden marcar la diferencia para mantenerte saludable".
Supera cualquiera de estos obstáculos y te darás cuenta de que perseverar, incluso cuando parece que no quieres, es parte de la belleza del running.
Según Bennett, "Tu carrera no siempre será perfecta. Tal vez hayas peleado con tu madre y te sientas estresado. Tal vez dormiste pésimo. Pero si terminas la carrera, incluso si solo corres al final de la manzana, podrás decir: 'Lo logré. Terminé la carrera. Aprendí mucho de mí'. La posibilidad de sentir eso de nuevo es lo que te motiva a volver a salir. A veces necesitas ese rayo de esperanza al final del día. Es una pequeña victoria que el running te ofrece".
Así que la próxima vez que estés contemplando la posibilidad de salir a correr, imagínate al Coach Bennett en tu hombro y olvídate de las excusas.
Texto: Daniel Menasche
Ilustraciones: Ryan Johnson