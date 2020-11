La guía de los corredores para las excusas y cómo vencerlas

Excusa 6: "Correr me hace doler [inserta la parte del cuerpo que duela]". Solución: Entrena para conseguir fuerza.

"Cada vez que mencionas el dolor, podría deberse a una lesión", explica Bennett. "Por lo que la respuesta a corto plazo es que sí, probablemente no debas correr justo ahora. Pero no deberías sentirte mal por eso. Míralo de este modo: te has convertido en un corredor tan bueno que necesitas mejorar como un atleta completo. ¡Bien hecho! Ahora debes descubrir por qué ocurren esas lesiones. ¿Estás fortaleciendo los flexores de la cadera? ¿Estás fortaleciendo el torso y los músculos que estabilizan las rodillas, como los cuádriceps? Nunca es demasiado trabajo extra, tal vez solo tengas que mantener la posición de plancha o hacer algunas estocadas en reversa. Estos ejercicios pueden marcar la diferencia para mantenerte saludable".



Supera cualquiera de estos obstáculos y te darás cuenta de que perseverar, incluso cuando parece que no quieres, es parte de la belleza del running.



Según Bennett, "Tu carrera no siempre será perfecta. Tal vez hayas peleado con tu madre y te sientas estresado. Tal vez dormiste pésimo. Pero si terminas la carrera, incluso si solo corres al final de la manzana, podrás decir: 'Lo logré. Terminé la carrera. Aprendí mucho de mí'. La posibilidad de sentir eso de nuevo es lo que te motiva a volver a salir. A veces necesitas ese rayo de esperanza al final del día. Es una pequeña victoria que el running te ofrece".



Así que la próxima vez que estés contemplando la posibilidad de salir a correr, imagínate al Coach Bennett en tu hombro y olvídate de las excusas.