¿La creatina ayuda a crear músculo? Los expertos lo explican

Se cree que el consumo de suplementos de creatina, ya sea antes o después del entrenamiento, "fija" las ganancias musculares de manera más eficaz, lo que significa que si estás haciendo un entrenamiento de fuerza, puedes aumentar su eficiencia con este tipo de suplemento.

Cómo funciona: la creatina ayuda a producir más adenosín trifosfato, o ATP, que es lo que las células utilizan para la energía y lo que los músculos utilizan para la contracción. El cuerpo no almacena mucho ATP, y cuando se agota, tarda en recuperarse. La creatina es una especie de atajo que aumenta el ATP sin ese retraso.

Tener un nivel suficiente de creatina disponible en el músculo que se contrae se asocia con una mayor eficacia para reponer el tipo de energía que los músculos necesitan mientras trabajan, explica Shriver.

"Utilizando un suplemento de creatina, es posible aumentar los niveles de creatina en el músculo entre un 20 y un 40 por ciento", afirma.

Por sí sola, no consigue que los músculos aumenten de tamaño, pero su efecto sí puede hacer que se gane músculo, según indica Shriver. Con más energía, o ATP, en los músculos, estos tardan más tiempo en fatigarse, lo que significa que puedes aumentar el número de repeticiones durante un ejercicio de entrenamiento de resistencia, levantar pesas más pesadas o ambas cosas. Si haces entrenamientos de intervalos, como el HIIT, podrás comprobar que puedes trabajar más a una intensidad más alta. Shriver señala que, aunque no te proporcione la fuerza de un superhéroe, esta energía puede ayudarte a mejorar el rendimiento en lo que estés haciendo.

"Con esta capacidad, puedes mejorar la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento con el paso del tiempo", señala Shriver.