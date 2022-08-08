Alimentos que hidratan y que puedes comer tras un entrenamiento al aire libre

Además de las frutas y verduras, hay líquidos además del agua que pueden ayudar con la hidratación después de un entrenamiento al aire libre. Los entrenamientos que se realizan en condiciones climáticas frías aún puede provocar deshidratación, pero a diferencia de los entrenamientos al aire libre que se realizan en el calor, puede que no generen tanta sed. Una sopa rica en vegetales (que es más caldo que crema) cuenta para tu ingesta diaria de líquidos. Y disfrutar esa sopa con galletas saladas o tostadas es otra forma de reponer los carbohidratos, lo cual es clave para reenergizar los músculos después de un entrenamiento.

El caldo de hueso es otro alimento que se puede incluir para hidratarse y contiene muchos nutrientes, especialmente minerales como la sal, el hierro, el zinc, el calcio y algo de proteína y grasa. Puedes llevar un termo con caldo de hueso a tus entrenamientos para que tengas algo caliente que beber inmediatamente después de terminar.

Para los entrenamientos al aire libre en condiciones climáticas cálidas, la leche láctea descremada fría y la leche no láctea como la de almendras, cáñamo o soya pueden ser una forma de hidratarse, ya que estas opciones contienen de un 90 a un 100 por ciento de agua. Complementa un vaso de leche con una tostada y mantequilla de maní para un bocadillo de recuperación completo o úsalo en un batido.

Una nota sobre la hiperhidratación: es posible hiperhidratarse, lo que puede ser una situación peligrosa que resulta en una condición conocida como hiponatremia. La hiponatremia asociada con el ejercicio (EAH) es cuando los niveles de sodio en el cuerpo descienden demasiado y puede resultar en la inflamación de los órganos y el tejido. Aunque es poco común, se ha detectado en algunos deportes de distancia.

En general, si experimentas un aumento de peso después de ejercitarte, esto podría ser un indicador de que estás consumiendo líquidos por encima de la cantidad que has perdido con el sudor, lo que podría provocar una hiperhidratación. La mejor manera de asegurarte de que te estás hidratando de manera apropiada después de un entrenamiento al aire libre es ser consciente de cuánto sudas. Debido a que el agua seguirá a los electrolitos dentro o fuera de las células, es importante notar cuánto sudas, los tipos de líquidos y alimentos que consumes y cómo se siente tu recuperación. Experimenta con el consumo de diferentes cantidades de alimentos y líquidos antes, durante y después de tu entrenamiento y observa cuándo es que te sientes mejor.

Texto: Sydney Greene, maestra en ciencias y dietista registrada.