Instantáneas: Persiguiendo la adrenalina con Leonora Manzano

Cuando tenía 20 años estaba cursando la universidad con una beca y tenía que mantener buenas calificaciones y manejé el estrés con fiestas y bebiendo en exceso. Ese estilo de vida pasa factura a tu cuerpo. La primera advertencia fue una úlcera que ignoré. Poco después sufrí un caso extremadamente doloroso de parálisis facial. Fui con muchos doctores hasta que encontré a Juan García que practica acupuntura. Me decía que tenía que hacer cambios en mi vida y me invitó a correr con su equipo. Al principio lo ignoré hasta que un día después de una sesión recuerdo que le dije: "Te debo una". Me llamó un par de días después y dijo: "¿Recuerdas que me debes una...?" Me dijo que lo acompañara a él y a su equipo [de running] el siguiente día al nevado de Toluca. Eso cambió mi vida.