Nike empodera a las atletas musulmanas con un hiyab deportivo innovador

Nike empodera a las atletas musulmanas con un innovador hiyab deportivo
Noticias de productos
Por fin, las atletas que usan hiyab tienen el equipo que se merecen.
- El hiyab Nike Pro se lanzó en diciembre de 2017.
- Se diseñó para solucionar las limitaciones de rendimiento que plantea el uso de hiyabs tradicionales en el deporte.
- El diseño fácil de poner y la malla fresca de una sola capa Nike Pro mantienen a las atletas secas y cómodas.
- Este producto ligero está disponible en tallas XS/S y M/L.
Para reconocer y empoderar a las atletas musulmanas, Nike presentó su hiyab Nike Pro en diciembre de 2017. Esta nueva prenda innovadora surgió como la respuesta de la empresa a las necesidades de la comunidad que usa hiyab. En resumen, los hiyabs deportivos para mujeres no existían y los tradicionales no eran lo suficientemente buenos para el ámbito atlético.
Ante la falta de opciones, grandes deportistas como Ibtihaj Muhammad, atleta de Nike y campeona de esgrima, se vieron obligadas a improvisar prendas. De hecho, durante toda su carrera atlética, Muhammad, quien ganó una medalla de bronce en Río en 2016 para el equipo de Estados Unidos, tuvo dificultades para encontrar una opción que ofreciera el ajuste adecuado. Así que se ató el hiyab en la espalda, sujetó la parte delantera debajo de la barbilla y metió el material que le sobraba debajo de los tirantes del bra deportivo.
Desafortunadamente, la tela georgette doble se volvía pesada y rígida cuando sudaba. Además de ser incómodo, el hiyab dificultaba tanto la audición que, a veces, la penalizaban por no escuchar llamadas.
Muhammad no fue la única atleta que se enfrentó a las deficiencias de los hiyabs tradicionales en el ámbito del deporte. Los diseñadores de Nike habían recibido comentarios similares de muchas otras. Para nivelar el terreno de juego, los diseñadores de Nike Pro (que crean la ropa interior deportiva, las capas de tela más cercanas a la piel) decidieron crear un prototipo de hiyab deportivo.
Tras desarrollar una primera versión, pidieron a las atletas que la probaran. Un panel compuesto por profesionales (incluida la levantadora de pesas Amna Al Haddad y la patinadora artística Zahra Lari, ambas de los Emiratos Árabes Unidos) y no profesionales (como Manal Rostom, entrenadora de Nike Run Club en Dubái, y Zeina Nassar, boxeadora alemana) ofrecieron información sobre su rendimiento y apariencia.
Nike perfeccionó el producto en función de los comentarios de las atletas que se obtuvieron en varias rondas de pruebas de uso. El resultado es un hiyab deportivo ligero, suave, transpirable y discreto. Confeccionado con malla Nike Pro Cool de una sola capa, uno de los tejidos más transpirables de Nike, mantiene la frescura y la comodidad de las atletas. Además, las tallas XS/S y M/L garantizan que el hiyab fácil de poner se adapte a la variedad de tallas de cabeza y formas de rostro sin añadir volumen por los mecanismos de ajuste.
El hiyab Nike Pro se lanzó en diciembre de 2017 y está disponible en Nike.com y en tiendas seleccionadas de Europa, África del Norte, Norteamérica y Oriente Medio. Hoy, la compañía ofrece hiyabs Nike Pro (negro, $38) y Nike Victory (negro, $46), este último para natación.
El hiyab Nike Pro es más que solo ropa deportiva: simboliza el empoderamiento de las atletas musulmanas. El hiyab Nike Pro promoverá avances en la conversación sobre hiyabs y las mujeres musulmanas en el deporte. Además, hará que el deporte sea cada vez más un espacio inclusivo", dijo Muhammad cuando se lanzó el producto.
"Es un recordatorio para nosotras, las mujeres musulmanas, de que podemos lograr cualquier cosa en el mundo", señaló Lari. "Lo que Nike ha hecho por las atletas musulmanas es un sueño que nunca pensamos que se haría realidad".
Texto: Dina Cheney