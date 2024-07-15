Todo lo que debes saber sobre el icónico Air Jordan XXXVI

Todo lo que debes saber sobre los icónicos Air Jordan XXXVI
Noticias del producto
Obtén todos los detalles del lanzamiento de 2021 de la inigualable línea Nike Air Jordan.
Pocos tenis tienen seguidores de culto como los Nike Air Jordan. Estos icónicos tenis han pasado por varios modelos, cada uno con un estilo único que se gana el amor de los fanáticos. Los Air Jordan XXXVI son una forma codiciada de la línea Jordan. Estos tenis canalizan el look de los clásicos tenis Air Jordan, pero con una sensación más ligera y toques más modernos que las versiones anteriores.
Con todo el revuelo que rodea a los Jordan XXXVI, es comprensible tener preguntas. Aquí tienes el trasfondo de los tenis.
¿Cuándo se lanzaron los Jordan XXXVI?
Los Jordan XXXVI debutaron en 2021 y rápidamente llamaron la atención con su estilo ligero. Los tenis tienen una parte superior de tejido de Leno confeccionado en jacquard, un tejido ligeramente abierto lo suficientemente resistente como para ajustarse a tu pie y brindar apoyo. La parte superior es tan transpirable que puedes hacer que la luz pase a través de ella. Además, la unidad Zoom Air Strobel de largo completo se sitúa directamente bajo el pie para minimizar el peso. La plantilla del tenis está perforada para reducir el peso y aumentar el contacto del pie con la unidad Zoom Air Strobel.
Los tenis también tienen una unidad Zoom Air bajo el antepié para ofrecer una capacidad de respuesta adicional, tanto si te mueves por la cancha como por la calle.
¿Cuál es el precio minorista de los Jordan XXXVI?
Los Air Jordan XXXVI SE "Glory" tienen un precio minorista de $185. Actualmente, muchos revendedores los venden a un precio significativamente más alto.
¿Son mejores los Jordan XXXVI de perfil bajo o alto?
Depende de lo que necesites. Los Jordan XXXVI están disponibles en versiones de perfil bajo y alto. Cada uno canaliza el look y la sensación únicos del diseño, incluidas las cámaras Zoom cerradas y el sistema de placa cubierta. Ambos modelos de tenis están diseñados para ser ligeros y tienen elementos de comodidad integrados, como una lengüeta flexible con acolchado para reducir la presión de los cordones sobre el tobillo y el pie.
Los Jordan XXXVI de perfil alto son mejores si prefieres una mayor protección alrededor del tobillo, mientras que la versión de perfil bajo es más ligera y ofrece más rango de movimiento.
Texto: Korin Miller