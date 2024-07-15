El siguiente salto en innovación de básquetbol: Air Zoom G.T. Cut 2

En línea con la cultura de la innovación de Nike, los Air Zoom G.T. Cut 2 se lanzaron en otoño de 2022 y permitió a los jugadores de básquetbol impulsar su juego con un calzado técnicamente evolucionado.

Diseñados con un nuevo patrón de tracción avanzado para ayudar a los jugadores a hacer cortes rápidos y agresivos en la cancha, estos tenis son un testimonio de la búsqueda de Nike de ayudar a los atletas a rendir al máximo.

"Los recursos de prueba de primer nivel del Nike Sport Research Lab nos permiten descubrir nuevos conocimientos sobre el juego e identificar los matices más pequeños relacionados con el rendimiento de los atletas", dice Ross Klein, director creativo sénior de Nike Performance Footwear.

"Esto nos ayuda a hacer evolucionar el calzado Nike para que siempre sea mejor, tanto en el básquetbol como en cualquier otro deporte. La serie G.T. es una invitación a soñar y a superar los límites del potencial humano", dice Klein.