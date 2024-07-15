Nike presenta una tecnología revolucionaria con el Air Zoom Mercurial

El calzado de fútbol adecuado aporta la tracción y el soporte que necesitas para moverte por todo el campo. El Nike Air Zoom Mercurial hace eso y más.

El Nike Air Zoom Mercurial cuenta con una tecnología especial para proporcionar soporte adicional y flexibilidad en el pie, incluso a altas velocidades. Este calzado cuenta con una unidad Air Zoom responsiva con un largo de tres cuartos, que se encuentra directamente dentro de la placa para que el pie esté más cerca del suelo. El sistema de aire comprimido está diseñado para absorber los impactos y favorecer la velocidad de movimiento, con un retorno de energía que da una sensación de propulsión.

La unidad Air también cuenta con ranuras especializadas para ofrecer flexibilidad mientras trabajas en el campo, las cuales responden al movimiento natural del pie.

"Como atleta Mercurial, siempre pienso en la velocidad. Quiero ser más veloz que mi oponente", dice la estrella del equipo de la selección francesa Kylian Mbappé, quien usa el Nike Air Zoom Mercurial. "Lo que más me entusiasmó es que esta tecnología es revolucionaria. Air es lo que realmente va a poner a los atletas Mercurial en las mejores condiciones para rendir al máximo".

La parte superior del calzado presenta la nueva generación de Vaporposite, llamada Vaporposite+. La parte superior cuenta con una malla adherente con diseño de chevrón y con un ajuste personalizable diseñado para mejorar el control del balón. También está confeccionada con hilos adaptables para ofrecer una sensación de ligereza que no añade peso.

Las pruebas realizadas en el Nike Sports Research Lab crearon un mapa de firmeza que mostraba todas las áreas del pie que necesitaban soporte y que inspiró una speed cage con zonas específicas para el Air Zoom Mercurial. La parte superior ofrece un "ajuste firme" para ofrecer una sensación segura, incluso al hacer carreras rápidas o al cortar a gran velocidad, según Collin Eder, director sénior de Global Running de Nike.

El Air Zoom Mercurial también cuenta con un forro de Flyknit, una tela cómoda que se ajusta como un calcetín, para mantener la frescura y la transpirabilidad. El cuello de corte high está diseñado para proporcionar protección adicional y mayor flexibilidad alrededor del tobillo.

Como en cada calzado de fútbol Nike Mercurial, el Air Zoom Mercurial cuenta con una placa Nike Aerotrack en la suela con ranuras especiales para ofrecer una tracción ligera pero firme. El Air Zoom Mercurial tiene una nueva característica en la parte inferior en forma de un patrón de tachones Tri-Star. Este patrón de tachones está diseñado para ayudar a los jugadores de fútbol a moverse fácilmente de un lado a lado e impulsarse hacia adelante para lograr estallidos eficientes de velocidad y cambios de dirección.

Como no quieres ocultarte en el campo, el Nike Air Zoom Mercurial presenta un diseño audaz, con un logotipo Air rojo estampado en el exterior y una suela metalizada con tonos rojos, morados y naranjas que no pasan desapercibidos mientras sorteas a tus rivales.

Como parte de los objetivos de impacto de Nike para 2025, que incluyen donar, reacondicionar o reciclar 10 veces más productos usados o defectuosos, la mayor parte de la línea Mercurial está fabricada con al menos un 20% de contenido reciclado por peso.

El Air Zoom Mercurial está disponible en una gran variedad de combinaciones de colores. Está disponible en Nike.com y en Nike Retail en tallas para adultos y jóvenes. Consigue aquí tu propio par de este revolucionario calzado de fútbol.