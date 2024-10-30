Los nuevos supertenis: la tecnología Air coloca a los atletas en el camino al éxito

Los Maxfly 2 son los tenis con clavos para atletismo que Nike ha diseñado para velocistas que participan en pruebas de entre 100 y 400 metros (hasta una vuelta alrededor de la pista). Al igual que los Maxfly 2, los Victory 2 son otro modelo innovador con clavos que podrá verse en París. La diferencia es que estos están pensados para atletas de media distancia, es decir, que corren entre 800 y 1,500 metros.

La tecnología Air Zoom se incorporó a los tenis con clavos por primera vez en 2020, y los nuevos modelos están diseñados con un perfil más plano y una mayor estabilidad, sin dejar de ofrecer el retorno de energía característico de Nike Air. Tanto los Maxfly 2 como los Victory 2 cuentan con la potencia de una placa de fibra de carbono con amortiguación Air Zoom. Incluso antes de que se terminara el diseño, cinco atletas de Nike lograron nuevos récords mundiales usando prototipos de los Victory 2.

Emily Farina, investigadora principal del NSRL, explica que, gracias a la introducción de la tecnología Air Zoom en los Maxfly y los Victory, hubo atletas que se animaron a probar distancias que nunca se atrevieron acorrer.