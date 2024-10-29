La marca Jordan innova con opciones de diseño cuidadoso en el lanzamiento de los Tatum 3

Los Jordan Tatum 3 se lanzarán en la combinación de colores Welcome to the Garden. Con un estampado floral que recuerda al jardín de Jayson, la combinación de colores rinde homenaje al crecimiento que ha experimentado la estrella del básquetbol tanto en este deporte como en su vida familiar.



Varias otras combinaciones de colores sorprendentes están planeadas para un lanzamiento futuro. La combinación de colores Zero Days Off, dominada por el blanco, el verde salvia y el salmón, rinde homenaje a la incansable ética de trabajo de Jayson. La combinación de colores pastel Sidewalk Chalk representa los momentos divertidos de la estrella al aire libre con su hijo, mientras que los relajantes tonos grises de la combinación de colores Zen reflejan la capacidad de Jayson para mantener la calma aun bajo presión.



Jayson dice acerca de sus tenis exclusivos: "Estoy agradecido de estar en una posición en la que puedo cocrear con la marca Jordan y permitir que los fans conecten conmigo a través de mis tenis. Mi parte favorita de los 3 es cómo presentan los colores, así que espero que inspiremos y animemos a mucha gente a través de la historia que cuentan las combinaciones".



Presentados por primera vez durante el verano, los Jordan Tatum 3 se lanzarán a nivel mundial el 10 de octubre de 2024 y estarán disponibles en todo el mundo en jordan.com y en tiendas seleccionadas.