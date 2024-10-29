La marca Jordan innova con opciones de diseño cuidadoso en el lanzamiento de los Tatum 3
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Los nuevos tenis exclusivos de Jayson Tatum cuentan con un ajuste adaptado y cómodo que hace una declaración significativa con el color y el diseño.
- Los nuevos tenis exclusivos de Jayson Tatum, los Jordan Tatum 3, se adaptan de forma inteligente a los pies sin restringirlos ni presionarlos gracias al innovador diseño de su nueva parte superior.
- Las cuatro nuevas combinaciones de colores rinden homenaje al compromiso del campeón con el deporte y su familia.
- El nuevo diseño estará disponible a nivel mundial en jordan.com y en tiendas seleccionadas el 10 de octubre de 2024.
Justo a tiempo para la nueva temporada de la NBA y tras sus victorias en el mayor escenario del mundo, Jayson Tatum regresa con una nueva versión de sus tenis exclusivos de la marca Jordan: los Jordan Tatum 3. Con nuevas y emocionantes características, incluida su capacidad de adaptarse a los pies sin presión ni restricción, el diseño presenta innovaciones sin dejar de ser el más ligero de la colección de básquetbol de la marca Jordan.
El equipo de diseño de tenis Jordan trabajó estrechamente con Jayson para desarrollar unos tenis que se adaptaran a los pies de forma rápida y sencilla. Incorporando información del Nike Sport Research Lab, el equipo diseñó la nueva parte superior de los tenis, una característica que define a los Jordan Tatum 3, para ofrecer un ajuste con soporte y adaptable sin ser rígido ni voluminoso.
Además del marco firme de la parte superior, cuentan con la espuma Cushlon 3.0 y la inserción Air Zoom, que favorecen movimientos laterales suaves y seguros. El patrón de tracción con diseño de espiguilla ayuda a garantizar un primer paso superior, además de cortes y paradas rápidos.
Los elementos de diseño de los Jordan Tatum 3, como sus líneas fluidas, rinden homenaje al rendimiento hábil de su homónimo, al enfoque ininterrumpido en el juego y al compromiso con la familia. En el talón aparece el número 0 del campeón del básquetbol. Las presillas del talón incluyen varias frases inspiradoras, específicas de cada combinación de colores, como "Find A Way", la famosa frase de Jayson. Los fanáticos de los Tatum 2 también notarán un par de similitudes en el interior de la lengüeta de los Tatum 3: el logotipo exclusivo de JT y el nombre de su hijo, Deuce.
Los Jordan Tatum 3 se lanzarán en la combinación de colores Welcome to the Garden. Con un estampado floral que recuerda al jardín de Jayson, la combinación de colores rinde homenaje al crecimiento que ha experimentado la estrella del básquetbol tanto en este deporte como en su vida familiar.
Varias otras combinaciones de colores sorprendentes están planeadas para un lanzamiento futuro. La combinación de colores Zero Days Off, dominada por el blanco, el verde salvia y el salmón, rinde homenaje a la incansable ética de trabajo de Jayson. La combinación de colores pastel Sidewalk Chalk representa los momentos divertidos de la estrella al aire libre con su hijo, mientras que los relajantes tonos grises de la combinación de colores Zen reflejan la capacidad de Jayson para mantener la calma aun bajo presión.
Jayson dice acerca de sus tenis exclusivos: "Estoy agradecido de estar en una posición en la que puedo cocrear con la marca Jordan y permitir que los fans conecten conmigo a través de mis tenis. Mi parte favorita de los 3 es cómo presentan los colores, así que espero que inspiremos y animemos a mucha gente a través de la historia que cuentan las combinaciones".
Presentados por primera vez durante el verano, los Jordan Tatum 3 se lanzarán a nivel mundial el 10 de octubre de 2024 y estarán disponibles en todo el mundo en jordan.com y en tiendas seleccionadas.