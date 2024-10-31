El lanzamiento de los tenis y la colección de ropa Ja 2 impulsa el estilo de juego de los basquetbolistas.

La colección de ropa y tenis Ja 2 establece una nueva era de estilo dentro y fuera de la cancha
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Descubre los detalles detrás del debut de los Ja 2 de Nike.
Dinámico, explosivo y con pies veloces, Ja Morant representa la evolución del básquetbol y la cultura que lo rodea.
El lanzamiento de la colección de ropa y tenis exclusivos Ja 2 rompe las barreras de la autoexpresión de los atletas profesionales y los basquetbolistas casuales que buscan un gran nivel de rebote, soporte y responsividad. Morant emana energía y estilo únicos en la cancha y marca un impacto en la cultura juvenil de básquetbol. Los Ja 2 capturan esa energía contagiosa que mezcla la funcionalidad para la cancha con un estilo que se inspira en los atletas profesionales y basquetbolistas callejeros por igual.
Los diseñadores de Nike trabajaron con Ja para crear unos tenis que dan soporte y mejoran su juego y el de cualquier jugador que usa los Ja 2. Ser un atleta de Nike es más que un patrocinio, es una colaboración que involucra la creación conjunta. Como el primer atleta exclusivo de la generación Z de Nike Básquetbol, Morant aporta un punto de vista único al proceso creativo. Con base en el éxito de los primeros tenis exclusivos de Morant, los Ja 2 son un reflejo de esta relación significativa que fortalece una cultura de innovación y pertenencia en el deporte, que brinda a todo el mundo una oportunidad de ganar.
Por ser un defensa rápido, elusivo y de alto nivel, Ja necesita unos tenis que lo mantengan al mando y protegido en todo momento.
"De los Ja 1 a los Ja 2, las características base permanecen intactas. La ética de trabajo no cambia", dice Morant. "Se trata de ofrecer comodidad y más rebote, de contarles a mis fans una historia distinta que tal vez no conozcan. Les mostramos esas historias a través de las combinaciones de colores de mis tenis".
Los Ja 2 están diseñados para optimizar el rebote, la velocidad y estabilidad de los jugadores y priorizar el estilo. Con base en los Ja 1, el acolchado en el tobillo y el forro de cascada en el cuello adicionales les dan un nuevo nivel de comodidad a los tenis sin sacrificar el estilo exclusivo de Ja.
El panel moldeado en el mediopié mantiene fijo el pie cuando los jugadores están en movimiento; la entresuela acolchada y la unidad Nike Air Zoom al frente aportan más rebote en las jugadas rápidas. La tracción antideslizante en la zona de la planta del pie de la suela tiene un patrón gráfico que se asemeja a los neumáticos de un semirremolque que Ja usaba para entrenar en su patio trasero cuando crecía, para que los atletas tengan un movimiento rápido de pies.
Con el acceso exclusivo de Nike a los datos de los atletas y las herramientas digitales, los diseñadores y Morant establecieron la combinación de una tobillera dinámica y un soporte lateral. Diseñados para proteger y estabilizar, los jugadores pueden cambiar de dirección o despegar en la cancha con seguridad. La malla balística en la parte superior de los tenis brinda transpirabilidad.
"En Nike Básquetbol trabajamos con los mejores atletas del mundo, los ayudamos a ser aún mejores en la cancha y creamos un lienzo que cuenta historias. Nos emociona que el mundo use los Ja 2 y siga inspirándose en su crecimiento y estilo de juego eléctrico", comenta Josh Wachtel, vicepresidente y gerente general de Básquetbol Global para hombre. "Los Ja 2 les dan a los basquetbolistas todo lo que necesitan, tienen rebote, son rápidos, estables, se ven geniales y están disponibles en tallas para niños para apoyar a las próximas generaciones".
Durante el proceso, Morant adoptó un enfoque práctico al diseño que incluye elementos como las combinaciones de colores audaces de los Ja 2. Para el lanzamiento inicial, los tenis Ja 2 debutarán en color "Cielo morado", una combinación de colores morada inspirada en la profundidad y energía fascinantes del cielo nocturno, que son tan impactantes como los movimientos sorprendentes de Ja en la cancha. Se lanzarán más combinaciones de colores durante el otoño, todas inspiradas en el juego explosivo y estilo personal de Ja. Los Ja 2 tendrán el logotipo exclusivo de Morant en la lengüeta y la presilla en el talón.
Además de los tenis actualizados, la colección de ropa Ja 2 lleva el estilo de Ja fuera de la cancha con estampados y gráficos artísticos que muestran su estética personal y fuerte conexión con el básquetbol y la cultura juvenil.
La ropa, que incluye una sudadera con gorro, joggers, shorts y playeras de manga larga, combina la funcionalidad de un uniforme de juego con la comodidad de un uniforme de descanso. Los estampados artísticos, el cierre expuesto y la paleta de colores audaz van con el estilo expresivo y la conexión con la cultura juvenil de Ja.
Los Ja 2 se lanzan en SNKRS y tiendas seleccionadas el 26 de septiembre de 2024. El estilo y la colección de ropa estarán disponibles en regiones y tiendas seleccionadas y nike.com el 8 de octubre.