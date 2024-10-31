El lanzamiento de los tenis y la colección de ropa Ja 2 impulsa el estilo de juego de los basquetbolistas.

Por ser un defensa rápido, elusivo y de alto nivel, Ja necesita unos tenis que lo mantengan al mando y protegido en todo momento.

"De los Ja 1 a los Ja 2, las características base permanecen intactas. La ética de trabajo no cambia", dice Morant. "Se trata de ofrecer comodidad y más rebote, de contarles a mis fans una historia distinta que tal vez no conozcan. Les mostramos esas historias a través de las combinaciones de colores de mis tenis".

Los Ja 2 están diseñados para optimizar el rebote, la velocidad y estabilidad de los jugadores y priorizar el estilo. Con base en los Ja 1, el acolchado en el tobillo y el forro de cascada en el cuello adicionales les dan un nuevo nivel de comodidad a los tenis sin sacrificar el estilo exclusivo de Ja.