Los LeBron TR1: los tenis ideales de entrenamiento para la nueva generación de atletas

"Los TR1 son para los atletas que buscan constantemente la grandeza y trabajan día tras día", afirma LeBron. "El entrenamiento forma una parte importante de mi recorrido, y estos tenis están diseñados para que los atletas los utilicen en cualquier entrenamiento, en cualquier día y en cualquier lugar".

Los aportes de Nike Sports Research Lab sirvieron para el desarrollo de los TR1. El producto resultante ofrece un diseño urbano elegante que apunta al rendimiento en interiores y la versatilidad al aire libre. Los TR1 cuentan con un diseño ergonómico y ligero centrado en la estabilidad, con énfasis en la flexibilidad del antepié para mejorar el rendimiento. Además, la eliminación de la strobel (la porción más baja de la parte superior de los tenis) permite estar más cerca de la amortiguación de espuma que le da a los TR1 su responsividad distintiva.

La suela exclusiva tipo waffle invertido de los TR1 brinda tracción superior donde más se necesita, mientras que la envoltura de la entresuela garantiza estabilidad, contención y comodidad. Además, su forma ancha y su confección de cubrecalzado tipo guante deja espacio para admitir la hinchazón de los pies cuando entrenas.