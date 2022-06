Conoce a las chicas del equipo de lacrosse de Eyekonz de Filadelfia

Nyobi: Todas amamos [este deporte]. Para nosotras es un momento para pasar el rato juntas. Es un tiempo en el que nos sentamos, respiramos. Cuando estamos pasando y atrapando la pelota, siempre estamos charlando, poniéndonos al día, hablando sobre la vida de cada una.



Ayanna: A veces, me gana la ansiedad y empiezo a pensar demasiado, y simplemente no me supero. Ellas me ayudan a aumentar mi autoestima, me dicen que puedo hacerlo y que soy buena.