Encuentro de talentos: Zenat Begum de Playground Coffee con la productora Elle Clay

Zenat: Incluso antes de generar tu visión, la tienes que cultivar. Tienes que implementar cosas para poder cosecharla. Me gusta compararlo con un cultivo. Somos seres humanos que necesitamos ternura y cuidados. Si estamos a la defensiva con las personas que nos rodean, no trabajaremos de manera eficaz, y no será una experiencia positiva para nadie.



Elle: Tienes que nutrirte si realmente quieres nutrir a otros.



Zenat: ¿Cómo encuentras tiempo para centrarte antes de ir a trabajar?



Elle: Todavía estoy trabajando en eso. Creo que en estos momentos, mucha gente tuvo mucho tiempo para conocerse a un nivel diferente al tener que resolver cómo procesar una emoción apabullante por lo que está pasando. Creo que antes de todo esto, eso no era una prioridad para mí, no pensaba en cómo hacerme fuerte, en como reprogramarme, restaurarme y mantener o alcanzar algún tipo de equilibrio. En los últimos meses, creo que mi ritmo se hizo más lento, más firme. Solo intento ver cómo incorporar cosas que sean buenas: el cuidado personal, salir a caminar, hacer ejercicio, meditar.



Zenat: Juegas al básquetbol. Estoy segura.



Elle: Estoy en eso. No están listos para mí por aquí.



Zenat: No te he visto en la cancha.



Elle: No lo publico mucho porque estoy un poco oxidada, pero ya estoy de regreso.