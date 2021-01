Conoce a Lamine Conté, el nuevo cineasta del fútbol callejero de París

¿Siempre te ha gustado el básquetbol?

Al principio solamente jugaba al fútbol. Aunque la gran mayoría de mis amigos jugaban al básquetbol cuando estábamos en la escuela secundaria, siempre preferí el fútbol porque pensaba que el básquetbol era sólo para gente más alta y yo todavía era muy bajo en ese entonces. Recién me animé a intentarlo cuando cumplí 14 años y nunca he sido capaz de dejarlo. Fui un principiante algo viejo. No sólo me uní a un equipo después que los demás, sino que me llevó una eternidad acostumbrarme a él. No encontré un entrenador que apostara por mí hasta que cumplí 16 años. Un exjugador de béisbol y mentor local, Mohammed, me tomó bajo su tutela. Lo cual no es fácil cuando ya estás tan grande y eres tan inexperto. Pero debe haber visto algo en mis ganas y mi motivación. Y ese fue el verano que cambió todo para mí. Me volví lo suficientemente bueno como para hacer un intento y viajar a los EE. UU. para los campamentos de verano y el básquetbol de la AAU.