Cómo encontrar un propósito que te motive

Un fuerte sentido de propósito también está relacionado con una mejor salud física y mental, así como con la longevidad. "Piensa en tu porqué como una especie de principio guía, tu Estrella del Norte personal. Es lo que impulsa la dirección en la que te mueves y lo que haces cada día, y no debería cambiar incluso si tus circunstancias lo hacen", dice la doctora Nicole Detling, entrenadora de rendimiento mental y coautora de "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Inevitablemente, tus circunstancias, grandes o pequeñas, cambiarán, y lo que hagas en esos momentos es un reflejo de qué tan en sintonía estás con lo que te impulsa.



Digamos que pierdes tu trabajo de oficina. Si pasas los fines de semana horneando pastelitos para amigos y familiares y te sientes satisfecho con eso, podrías usar eso como una oportunidad para pivotar. En lugar de solicitar otro empleo que implique reuniones y correos electrónicos interminables, podrías tomar clases de repostería y buscar un trabajo de panadería. O tal vez una tormenta eléctrica arruina tus planes de hacer una carrera de entrenamiento. Dado que tu porqué es tu vínculo con tu padre, que corrió contigo cuando eras pequeño y te animó en todas tus carreras, puedes usar este tiempo para hacer un entrenamiento de fuerza para corredores en la sala de tu casa.



"El propósito proporciona el jugo, el combustible y la motivación para que saltemos de la cama por la mañana", dice el doctor Jim Afremow, psicólogo deportivo y autor de "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Sin un propósito, una persona puede sentirse aislada, desmotivada y a la deriva en el mar". Esto puede dificultar el avance, ya sea que estés buscando trabajo o adentrándote en un programa de capacitación.