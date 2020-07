Consejos para corredores para comer de forma saludable. Funcionan de verdad

Come bien de forma consistente y te sentirás bien. De manera anecdótica, sabemos que esto es cierto.



Asimismo, la evidencia lo respalda: una buena nutrición puede detonar cambios positivos en nuestros cuerpos a nivel microscópico. Los nutrientes presentes en la comida que comemos alimentan a las mitocondrias, los motores de las células. Estas mitocondrias energizan todo lo que nuestro cuerpo hace, incluyendo respirar, producir hormonas esenciales y flexionar nuestros músculos. Mientras mejor sea la calidad de la comida, mayor energía proporcionaremos", expresa Brian St. Pierre, nutricionista certificado y director de nutrición en Precision Nutrition, una empresa de asesoramiento en bienestar para atletas profesionales y amateurs.



“Comer frutas, verduras, proteínas y alimentos mínimamente procesados, puede ayudar a mejorar tu ánimo, aumentar tu energía y mejorar tu sueño y recuperación", afirma St. Pierre. "A largo plazo, todo esto ayuda a convertirte en un mejor corredor.”



Aunque esto parece ser sentido común, una de las principales razones por las que no comemos de esta manera es porque adoptamos una perspectiva de perfección. "Las personas aplican un enfoque rígido de todo o nada en su dieta", comenta St. Pierre. "Luego fracasan, porque es insostenible". Lo que sí es sostenible es hacer pequeños cambios saludables que fácilmente se convierten en hábitos.



“Considera tu dieta como un proceso continuo", dice St. Pierre. "Esto significa preguntarse, ¿qué elecciones de nutrición puedo tomar que sean un poco mejores que las que estoy tomando ahora?” Tal vez eso implique beber una gaseosa menos al día o cambiar una galleta en el almuerzo por una fruta. Haces el ajuste, dice St. Pierre, luego te haces la pregunta de nuevo, semana tras semana.



"Antes de que te des cuenta, has hecho una transformación enorme en tu dieta", dice, una que no sería posible de la noche a la mañana.