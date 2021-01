Cómo se crean conexiones con la danza

¿Nos puedes hablar un poco del baile individual frente al baile como colectivo o en grupo?



Mette: Hacemos trabajo individual, pero el poder radica en hacerlo juntas. Solas es muy aburrido, vacío. ¿Cómo discutes? ¿Cómo avanzas? ¿Cómo te inspiras? Es una bendición tenerlas a ellas, pues constantemente abren mi mundo a nuevas posibilidades y me dan opiniones nuevas.



Elise: Siento que todas comprendemos lo demandante que es y lo que puede sacar de cada una. Puede ser muy individual, pero definitivamente siento que todas pasamos por eso en algún nivel porque el cuerpo es el trabajo. Tú eres el trabajo. Siempre aportas tu parte interna y externa a la situación.



Fatou: También nos alimentamos de energía, así que ha sido tan diferente tomar clases o entrenar solas, con una sola persona, en lugar de hacerlo con más gente y sentir que todos están emocionados de entrenar y bailar.



En los últimos meses, ¿cómo ha sido el impacto de no tener la conexión física a través del movimiento y el baile que tenían normalmente?



Mette: He tenido tanta suerte de tener a mis compañeras de cuarto aquí. Yo sí he bailado con gente, así que no puedo hablar desde la posición más extrema, pero soy consciente de la lucha de la gente. No se pueden expresar. Eso le ha pasado a algunas personas: entrenaban, iban a clases; esa era su vida. Y de pronto, nada. Eso debe debilitar el alma. Bailar solo divierte por un rato nada más.



Elise: No puedes sentir las vibras del profesor o de la persona que te está enseñando los pasos. No puedes sentir la energía. Algunas veces, los profesores no te pueden hacer pequeñas correcciones porque no pueden verte. Es más unilateral. Me gusta estar en un gran salón con gente, me gusta mirar alrededor y sentirme inspirada. Es increíble poder bailar con mis dos compañeras, pero definitivamente extraño bailar en un grupo de 30 o 40 personas y vernos hacer las cosas y entrenar. Sudamos, y muchos no lo hacemos bien porque es difícil, pero entrenamos, entrenamos de verdad. Extraño eso.