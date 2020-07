Técnicas de respiración adecuada para mejorar tu rendimiento al correr

Aprende lo que significa inhalar profundamente, y cómo esto puede ayudarte a correr más fuerte y durante más tiempo.

Tal vez, nunca pienses en la respiración durante una carrera, pero qué tan bien respires afectará la distancia que recorras y la velocidad a la que lo hagas. Aquí, te enseñaremos las claves para respirar desde el abdomen, tomando inhalaciones profundas con el diafragma, para que respirar te resulte más fácil tanto cuando corres en la carretera como cuando no estás en ella.



Inhala, exhala, respira. Todos lo hacemos de manera automática, todos los días, todo el día. Sin embargo, es muy probable que la forma en que respiras de manera inconsciente no sea la más adecuada para obtener el máximo rendimiento o para tu salud.



Belisa Vranich, doctora en Psicología, psicóloga clínica y autora de Breathing for Warriors, explica que el problema es que cuando alguien nos dice que respiremos o inhalemos profundamente, no sabemos exactamente a qué se refiere. Y agrega que todos asumen que inflar el pecho de aire significa hacer una buena respiración.



Ella aclara que cuando respiramos con el pecho, solo usamos una pequeña parte de los pulmones y tenemos que respirar más rápido para obtener más oxígeno. Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running explica que eso es malo al correr, porque cuando la respiración se vuelve rápida y superficial, no llega el oxígeno suficiente a los músculos. La reacción inconsciente es hacer más inhalaciones, pero esto provoca que las inhalaciones sean aún más superficiales. De esta forma, no se obtiene aire suficiente y todo se vuelve más difícil. Así, algo que parecía tan sencillo como respirar, limita nuestro potencial.