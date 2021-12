Cómo lidiar con los matones según el entrenador Gjert Ingebrigtsen

Hola, entrenador:



Tengo un compañero de equipo que me trata horrible. Juro que todo lo que hago le parece mal. La semana pasada, convertí el gol con el que ganamos el partido y me enfrentó agresivamente diciendo que era "egoísta" por no haberle pasado el balón. Pero el partido anterior, cuando sí le hice el pase para que convirtiera, me gritó por no patear al arco diciendo que tengo "mentalidad de jugador débil". Actúa como si quisiera inculcar una actitud ganadora en los demás, pero la manera de hacerlo me hace sentir un perdedor. No me sucede solo a mí: se porta así con la mayoría del equipo, lo que crea mal ambiente. ¿Cómo me quito de encima su crítica constante para poder concentrarme en mi juego?





Cansado de recibir críticas



Jugador de fútbol de 17 años