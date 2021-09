Cómo generar una mentalidad de equipo según el entrenador Patrick Sang

¿Que si la medalla de oro de Bernard me provocó celos? De ninguna manera. Me sentí parte de la victoria de Bernard y por eso compartí la recompensa emocional. Y también me sentí increíblemente orgulloso de mi logro personal, porque sabía que lo había dado todo. Te prometo que si te concentras en dar tu mayor potencial, también encontrarás satisfacción, independientemente del resultado.



Dicho esto, no tienes que estar amoldándote todo el tiempo. A veces, un poco de "egoísmo" puede ayudar a impulsarte. Si no sientes que tienes las suficientes oportunidades de entrenar como competidora individual, deberías hablarlo con el entrenador.



Yo viví una situación similar como atleta en la universidad cuando formaba parte del equipo de campo traviesa. Nuestro entrenamiento de equipo de la mañana terminaba justo antes de nuestra primera clase del día, y era demasiado para nosotros. Como equipo, hablamos con el entrenador y le dijimos que preferíamos entrenar individualmente. El entrenador al principio dudó, pero le prometimos que así íbamos a poder rendir en los momentos importantes. Y con muchísimo trabajo individual, pudimos "ganarles a todos" ese año, como equipo.



El trabajo en equipo te ayudará individualmente; el entrenamiento individual fortalecerá el equipo. Puedes elegir enfocarte en cualquiera de los dos, pero cualquiera que sea tu opción a largo plazo, tú misma deberás ser tu competencia número uno. ¿Y cuando tus compañeras ganen? Simplemente será otra oportunidad para festejar.



Entrenador Sang