Usa este truco mental para ayudarte a controlar tu reactividad

Establece límites.

Ya sea que estés en el trabajo o en casa (que quizás sea el mismo lugar), hacer una pausa significa establecer límites, dice Short. Supongamos que un miembro de tu familia o equipo quiere que hagas algo o hablar contigo de algo de inmediato. Aunque puedes sentir que debes responder o encargarte del asunto en ese preciso momento, siéntete libre para acusar recibo de su pedido y simplemente decir: "Dame un segundo para pensarlo" o "Necesito unos minutos para procesarlo". Dejar claro lo que necesitas en ese momento crea límites en ti y para los demás, dice Short, y elimina la probabilidad de reaccionar desde un lugar puramente emocional o un estado de ensimismamiento. Si lo logras, puedes responder pensando qué decir y cuándo decirlo, elegir las palabras, el tono y el mensaje con tacto, agrega.



Muchas personas tienen dificultades con esto porque les preocupa que la otra persona se enoje o moleste si no obtiene una respuesta instantánea, señala Short. Pero recuerda, una pausa efectiva no necesariamente llevará horas o días. Short agrega que en la mayoría de los casos tu energía positiva y tu capacidad de crear soluciones compensará cualquier tiempo perdido.



Inhala, exhala.

Recurrir a la respiración para mantener (o recobrar) la calma es una herramienta potente. En lugar de hacer un mal gesto al conductor que te cerró el paso o hablarle mal al profesor que te puso una nota mala, puedes practicar la respiración consciente que te traerá al momento presente y te alejará de la fuente de la frustración para que puedas recuperar la calma y claridad. Short sugiere la técnica de la respiración dentro de la caja, en la que inhalas mientras cuentas hasta 4, mantienes el aire por 4, exhalas en 4 y vuelves a mantener por 4. Este proceso se tarda el tiempo suficiente para que puedas procesarlo. Hazlo tantas veces como sea necesario para relajarte y responder como el adulto responsable que todos tenemos en nuestro interior. (Nota: ¿Alguna vez notaste que "responder" es prácticamente la mitad de la palabra "responsable"?).



Háblate… de buena manera.

El diálogo interno positivo, o al menos neutral, como "Relájate", "Puedo hacerlo", o "Solo necesito un instante", te ayuda a reflexionar en lo que está sucediendo y te da el poder para desarrollar un discurso más optimista, para que puedas evitar o reducir el sentimiento de derrota y recobrar el control, dice Erlanger A. Turner, PhD, licenciado en psicología de Los Ángeles. Sin dudas que ese entrenamiento final de HIIT debe ser duro, pero tú eres más fuerte. Y sí, ese helado se ve increíble, pero la fruta es de hecho el postre refrescante que querías. Tomar un minuto para restablecerte antes de rendirte o desistir, y redirigir la voz de tu cabeza hacia un lugar más productivo puede modificar el siguiente paso que darás.



Para tu información: dominar la pausa es un arte, no un punto instantáneo para marcar en tu lista de verificación. Prueba alguno de los métodos indicados arriba por al menos dos semanas y practica más de una vez a la semana antes de rendirte, recomienda Martin. Es posible que algunas técnicas no funcionen para ti, pero antes de abandonarlas, sincérate sobre cuánto intentaste. Cualquier reducción en la reacción es una señal de que algo está funcionando, agrega.



Todos sabemos que no existen las verdaderas segundas oportunidades en la vida. Pero si dominas la pausa es muy probable que no las quieras (ni necesites).