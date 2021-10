Qué es el agotamiento profesional y cómo prevenirlo, ⁣de acuerdo con la Dra. Christina Maslach

Las cargas de trabajo se salen de control y los trabajadores no reciben siempre la ayuda que necesitan, por lo que no sorprende que el agotamiento profesional o "burnout" se haya vuelto una palabra de moda. Te presentamos a Christina Maslach, PhD, profesora de psicología de la Universidad de California, Berkeley, y pionera en el campo de la investigación sobre el agotamiento profesional. En este episodio de Trained, habla con la presentadora Jaclyn Byrer para explicar lo que significa exactamente el agotamiento profesional (y lo que no es). Además, revela algunas crudas verdades sobre qué podemos conseguir los días de "descanso mental" y también lo que no. Sin embargo, lo más importante es que plantea seis caminos hacia la creación de un lugar de trabajo saludable, que representan una manera de avanzar. Gracias a las décadas de investigación de la Dra. Maslach, podemos aprender a cambiar para bien nuestros entornos de trabajo.