Los beneficios a la salud de la dieta mediterránea

Es un estilo de vida

Para dejar las cosas claras, la dieta mediterránea no hace milagros, es decir, cuanto más tiempo sigas con ella, mejores resultados tendrás. De hecho, puede que incluso te alargue la vida. En una evaluación de los estudios publicados en el "American Journal of Clinical Nutrition", se descubrió que las personas que seguían de cerca la dieta mediterránea tenían menos probabilidades de morir por cualquier causa que las que llevaban una dieta de control. La razón más probable: una dieta antiinflamatoria y saludable para el corazón aporta todos estos beneficios. De hecho, dos de las cinco zonas azules del mundo (las áreas con el mayor porcentaje de personas que viven hasta los 100 años), se encuentran en la región mediterránea, donde se tiende a seguir la versión más saludable de la dieta con aún más vegetales.



Sin embargo, posiblemente la característica más atractiva de la dieta es que no es muy restrictiva. A diferencia de muchos de los planes alimenticios de moda hoy en día, hay muchos más alimentos que se pueden comer de los que "no". Es más, la dieta no ofrece recomendaciones o directrices estrictas sobre las porciones. Además, con tantas variedades de frutas, verduras, pescado, legumbres y cereales, tienes un millón de posibilidades, según Maciel. No es solo un estilo de vida que puede ayudarte a largo plazo, sino una amiga para toda la vida.



Para ello, experimenta con nuevas recetas basadas en plantas; puedes encontrar muchísimas en Internet o en la Nike Training Club App. Busca formas de añadir más frutas, verduras y alubias a tus platos favoritos de siempre. Por ejemplo, un yogur con frutos del bosque, un sándwich con verduras crudas o pollo con garbanzos. Utiliza aceite de oliva en lugar de mantequilla cuando cocines, y en vez de aderezos comprados en las tiendas para dar más sabor a las verduras y ensaladas. Come mariscos unas cuantas veces a la semana. Bebe vino tinto, si quieres, pero solo una copa. En este caso, la cantidad no aumenta los beneficios. Y en lugar de arroz blanco refinado y pasta, incorpora cereales integrales, como farro o kamut que, de todas formas, proporcionan más textura y sabor.



Y tal y como comenta Shively, aunque no sigas la dieta mediterránea rigurosamente, todo ayuda. Y ya solo nos queda decir: ¡provecho!"