¿Cuáles son los beneficios de bailar?

Bailar es para todos. Además de ser una forma de expresión física y emocional, ofrece beneficios para la salud del cuerpo y la mente. Mientras que las clases de baile tradicionales suelen consistir en seguir una coreografía y memorizar pasos, las populares clases de condición física que hacen hincapié en diferentes estilos de movimiento, han introducido el arte a un público aún más amplio. Y no es necesario que haya un instructor o una pareja cerca. Se puede bailar (casi) en cualquier lugar.



"Es importante reconocer que todos los cuerpos pueden bailar; la danza es la danza", indica Mia Morris, directora ejecutiva de Dance for All Bodies. "Cualquier movimiento intencionado, e incluso el no intencionado, puede ser y debe considerarse baile. El único factor determinante debería ser si alguien considera que sus propios movimientos son baile o no".



Aquí, los expertos opinan sobre los beneficios del baile respaldados por la ciencia.