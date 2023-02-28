Todo lo que necesitas saber sobre las fracturas por sobrecarga

En un mundo ideal, serías siempre capaz de rendir al máximo, e impulsarte para alcanzar nuevos récords personales a medida que avanzas. En la realidad, las lesiones pueden ocurrir (y así sucede). Si continúas e ignoras el dolor, ciertas lesiones pueden convertirse en una fractura por sobrecarga.

Las fracturas por sobrecarga tienden a ser más comunes en las extremidades inferiores, como los pies y las piernas, explica Kenneth Jung, cirujano ortopédico de pie y tobillo en el Instituto Cedars-Sinai Kerlan-Jobe en Los Ángeles y especialista en pie y tobillo en Los Ángeles Rams.

Si bien las fracturas por sobrecarga son comunes, la lesión en sí misma puede parecer un tanto rara. Esto es lo que debes saber sobre los síntomas de la fractura por sobrecarga, cómo ocurre y los pasos a seguir para tratar el área afectada.