Las raíces familiares impulsaron a la atleta y modelo Amira Natanne a seguir sus sueños.

Las raíces de Amira recorren amplia y profundamente la ciudad de Lutcher. Su bisabuelo fundó y operó el primer servicio de paramédicos, que por un tiempo fue el único del condado. Al crecer, cuando alguien se enteraba de su apellido, no era raro escuchar historias sobre cómo su bisabuelo había salvado la vida de algún familiar. "Estamos a 45 minutos de una ciudad, así que mi familia se ocupaba de toda el área", comenta.



Su familia extendida fue crucial en su crianza. "Te criaba quien fuera que estuviese ahí en ese momento", recuerda. Y los que estaban ahí siempre la impulsaron a crear y marcar su propio camino. "Nunca me dijeron, 'Eres una niña, no puedes hacer esto'", dice Amira. "Más bien era algo como: 'Más te vale alistarte y hacer lo que sea necesario para ocuparte de ti misma. No permitas que las opiniones de los demás afecten tus resultados'".