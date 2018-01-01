BREAKING2 2017 年 5 月 6 日，三位跑者嘗試打破馬拉松兩小時極限障礙的非凡旅程。Eliud Kipchoge



跑出了 2 小時 25 秒的史上最快馬拉松紀錄。自 2014 年起，我們的團隊就已開始規劃準備，



一切只為打破馬拉松的 2 小時極限障礙。我們從不停止追尋其他人認為難以達成、無法想像的事物，



只為推展人類極限。