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ELIUD KIPCHOGE
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BREAKING2
2017 年 5 月 6 日，三位跑者嘗試打破馬拉松兩小時極限障礙的非凡旅程。Eliud Kipchoge
跑出了 2 小時 25 秒的史上最快馬拉松紀錄。自 2014 年起，我們的團隊就已開始規劃準備，
一切只為打破馬拉松的 2 小時極限障礙。我們從不停止追尋其他人認為難以達成、無法想像的事物，
只為推展人類極限。
挑戰
他們說這是個無法突破的障礙，為何不試試看？
所謂的障礙，就是會讓人想要嘗試突破的事物，
成功越過障礙後，你就改寫了不可能。
創新
Zoom 系列包括：為了符合 Breaking2 跑者的精確需求，
精心調整而成的跑鞋 Nike Vaporfly Elite；
追求純粹疾速的尖端之作 Nike Zoom Vaporfly 4%；
輕量高速的競賽鞋或訓練鞋 Nike Zoom Fly；
以及無論日常鍛鍊或比賽日皆適用的極致靈敏新款 Nike Air Zoom Pegasus 34。
深入閱讀
觀賞挑戰
跑者
深入瞭解參與挑戰的跑者們，
看看他們如何
成就了這一切。
準備
天氣狀況。營養供給。克服恢復。遺傳基因。各種各樣的變數
都會影響到速度。以下是我們的團隊，
找出所有人理想狀態的方法。
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突破
Breaking2 激勵了所有運動員，持續朝著
自己的目標，以及突破人類潛能極限邁進。
Eliud Kipchoge：奧運與馬拉松冠軍
BREAKING 2:02:57
2017 年 5 月，Eliud Kipchoge 帶著全世界在馬拉松 2 小時極限障礙突破之路上邁出了一大步。
現在，他要挑戰 2:02:57 的世界紀錄，讓自己成為官方紀錄保持人。9 月 24 日，就在柏林。
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