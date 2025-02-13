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Jordan Hydro XI
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新品上市
Jordan Hydro XI
男款拖鞋

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Air Jordan 4 RM
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熱銷商品
Air Jordan 4 RM
男鞋

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Jordan Stay Loyal 3
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Jordan Stay Loyal 3
男鞋

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Jordan Essentials
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新品上市
Jordan Essentials
男款 Fleece 套頭連帽上衣

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Jordan Brooklyn Fleece
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Jordan Brooklyn Fleece
男款套頭連帽上衣

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Jordan Fly
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永續材質
Jordan Fly
扁平帽沿運動帽

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Jordan Brooklyn Fleece
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Jordan Brooklyn Fleece
男款長褲
$2,180
Jordan Flight Essentials 85
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Jordan Flight Essentials 85
男款水洗 T 恤

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Jordan Nu Retro 1 低筒
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Jordan Nu Retro 1 低筒
男鞋

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Air Jordan Pro
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Air Jordan Pro
扁平帽沿運動帽
Tatum Chicago
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新品上市
Tatum Chicago
男款外套

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Jordan Essentials
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永續材質
Jordan Essentials
男款梭織長褲
Tatum Chicago
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新品上市
Tatum Chicago
男款長褲

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Jordan Sport Jam
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永續材質
Jordan Sport Jam
男款熱身長褲
Jordan Sport Hoop Fleece
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新品上市
Jordan Sport Hoop Fleece
男款 Dri-FIT 全長式拉鍊連帽上衣
Jordan Stadium 90
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Jordan Stadium 90
男鞋

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Jordan Flight
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新品上市
Jordan Flight
男款長毛 Fleece 套頭連帽上衣

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Jordan Sport Hoop Fleece
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新品上市
Jordan Sport Hoop Fleece
男款 Dri-FIT 長褲
Jordan Essentials
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Jordan Essentials
男款格紋法蘭絨上衣

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Jordan Brooklyn Fleece
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新品上市
Jordan Brooklyn Fleece
男款套頭連帽上衣
Jordan MVP
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Jordan MVP
男款長袖 T 恤

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Jordan Essentials
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Jordan Essentials
男款 Fleece 圓領運動衫

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠

Air Jordan 4 Retro "White Thunder"
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Air Jordan 4 Retro "White Thunder"
男鞋
$6,700
Jordan Flight Essentials
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新品上市
Jordan Flight Essentials
男款 T 恤

使用代碼 LOCKIN 享額外 8 折優惠