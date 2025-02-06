  1. Jordan
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  3. 鞋款

Jordan 3 白色 鞋款

性別 
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兒童款 
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顏色 
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白色
系列 
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品牌 
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鞋高 
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技術 
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Air Jordan 3 Retro "Cement Grey"
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Air Jordan 3 Retro "Cement Grey"
男鞋
$6,700
Jordan 3 Retro "Cement Grey"
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Jordan 3 Retro "Cement Grey"
小童鞋款
$3,100
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大童鞋款
$4,900