Street Football x Barcelona
我們的團隊，我們的故事
在巴塞隆納這個足球具有重大意義的城市，街頭足球員正回到場上動起來。
他們已經攜手準備好要再次點燃這個城市對精湛球技和精彩比賽的熱情，也要激起因足球同好凝聚在一起的社群精神。
認識團隊
「足球對社會有著重要的意義，因此我們希望透過展臂歡迎每個人，讓所有人都能接觸這項運動，來回歸到讓比賽能如此美好的根源與本質。Street Football x BCN 提供了一個能讓一般人找到價值感的空間，讓大家都能感受到冠軍般的成就感。我很高興我們打造出能讓來自世界各個角落的人 (我來自厄瓜多) 凝聚在一起的事物。」
Gabriel
計畫創辦人
「足球能帶來幸福感，讓我的身體能自我表達，也讓我精神飽滿、充滿活力。第一次從加拿大搬到巴塞隆納時，我陷入了格格不入的掙扎中，Street Football x BCN 讓遠離家鄉的我有了家的感覺。即使我們說著不同的語言，踢球時我們還是能相互瞭解、懂得彼此。」
Alison
「足球是團隊運動，要發揮同袍情誼與團結精神，能讓你忘卻比賽場外遇到的種種問題。2002 年我離開摩洛哥來到這裡，身邊能環繞著這麼多元的文化，同時又擁有相同的自由足球球風理念，是一件很棒的事情。」
Anas
「我在巴塞隆納出生和長大，對我來說，足球就是一切，讓人們團結在一起，也教會了我們日常生活中重要的事情，像是尊重、承諾與決心，以及失敗後東山再起的力量。這正是我們的團隊存在的意義。」
Alba
「我沒有錯過任何一場比賽，這並不是為了目標或獎盃，而是比賽帶來的體驗、讓你交到的朋友，以及為新世代立下能夠效法的好榜樣。」
Juan
「足球讓來自全世界的不同文化和不同的人凝聚在一起，沒有足球，這一切連結可能就不會存在。從我搬到這裡並開始和團隊一起踢球的那一刻起，巴塞隆納就有了很特別的意義，這一點再清楚不過。」