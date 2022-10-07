The New Portugal Football Jersey

葡萄牙國家代表隊球衣

經典標誌的幕後故事

葡萄牙人對足球的熱情，只有當地青年的韌性才能與之媲美。

永不放棄是新世代的信心泉源，正是他們團結的態度，成為了全新葡萄牙國家代表隊球衣的設計靈感。

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Os Navegadores

以葡萄牙紅色球衣再現經典，兩側的斷紋設計巧妙呼應袖口的條紋細節。

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The New Portugal Football Jersey

大膽條紋，翻轉經典

白色客場球衣以傳統的紅綠配色為主，設計出三條大膽搶眼的橫紋細節；和主場運動服飾一樣，全尺寸皆已在販售中。

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