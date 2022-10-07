Nike Flight Ball：設計幕後故事

盛大邀請，眾人同樂
這種反應你我都曾有過：當足球朝著你滾來，旁人一定都想加入同樂。足球是每場賽事的要角，每顆新問世的球，皆期許能再次激起悸動並成就不凡。在此隆重介紹全新 Nike Flight 足球，球路精準度比 Nike 前代產品高出 30%。
精密數據，成就熱愛
1700 小時的研究時間、800 位足球員、68 個改良版本，還有 1 支機械腿。我們為了改良廣受全球喜愛的球款，致力收集完整周全的資料。除了記錄各地足球好手的踢球數據，包括旋轉速率、速度和飛行角度等。隨後，還利用機械腿對無數且細微的改良版本進行測試，重現實際數據。結果相當豐碩，足球球路的精準度比前代產品高出了 30%。
穩定一致，才是王道
這是足球員最看重的機能，也是我們打造 Nike Flight 足球的核心理念。創新 Aerowsculpt 技術採用表面溝紋，類似高爾夫球表面凹洞，有助於球體周遭的空氣更順暢地流動，降低在半空中的搖晃，因而造就比 Nike Merlin 足球更穩定且可預測的飛行球路。
少即是多
有別於傳統足球最多可含有 32 個縫片，Nike Flight 足球僅採用 4 個縫片，並以熔焊取代車縫方式製成。因此，在減少堅硬縫線的同時可擴大擊球表面。此外，我們在球面上使用 3D ACC (全天候控制) 塗料，讓足球能呈現選手所偏好的穩定觸球感。