Eliud Kipchoge 突破馬拉松 2 小時極限障礙，這項挑戰曾經是瘋狂的夢想，但他在 2019 年 10 月 12 日所締造的 1:59:40 佳績，證明只要努力不懈地追求目標，沒有不可能的事。



Eliud 歷經了許多年才於 2019 年取得了成功：他在青年至 20 歲初期，曾贏得五次 5000 公尺世界冠軍。2012 年，他轉換跑道至路跑，隨後贏得了四次倫敦馬拉松及 2016 年的奧運馬拉松冠軍。



2017 年，他與 Nike 合作首次挑戰馬拉松 2 小時極限障礙，過程全都記載在紀錄片 Breaking2 中。Eliud 雖然以 26 秒的差距挑戰失敗了，但這次的突破挑戰和從中學習到的經驗，幫助他在兩年後實現了馬拉松 2 小時極限障礙的夢想。



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