超越極限
Eliud Kipchoge 突破馬拉松 2 小時極限障礙，這項挑戰曾經是瘋狂的夢想，但他在 2019 年 10 月 12 日所締造的 1:59:40 佳績，證明只要努力不懈地追求目標，沒有不可能的事。
Eliud 歷經了許多年才於 2019 年取得了成功：他在青年至 20 歲初期，曾贏得五次 5000 公尺世界冠軍。2012 年，他轉換跑道至路跑，隨後贏得了四次倫敦馬拉松及 2016 年的奧運馬拉松冠軍。
2017 年，他與 Nike 合作首次挑戰馬拉松 2 小時極限障礙，過程全都記載在紀錄片 Breaking2 中。Eliud 雖然以 26 秒的差距挑戰失敗了，但這次的突破挑戰和從中學習到的經驗，幫助他在兩年後實現了馬拉松 2 小時極限障礙的夢想。
向下滑動深入瞭解背後的科學、鞋款，以及那些幫助他成為史上最快馬拉松選手的人。
Breaking2：紀錄片
2016 年，Nike 和國家地理聯手製作突破馬拉松 2 小時極限障礙的紀錄片。2017 年 5 月 6 日，Eliud、Lelisa Desisa 及 Zersenay Tadese 嘗試突破馬拉松 2 小時極限障礙。在這次位在義大利蒙札的挑戰中，Eliud 跑出馬拉松史上最快的 2 小時 25 秒。觀賞上方影片，瞭解背後的科學與創新如何在這項創舉中發揮不可或缺的功效。
鞋款
掀起革命的鞋款：Nike ZoomX Vaporfly 4% 是一款開創性的鞋，Eliud 和他的配速員都穿著這款鞋挑戰他的首次 Breaking2。從最初的發想到整體開發，為了讓每個跑者能達到巔峰表現，Nike 運動研究實驗室和 Eliud 及其他測試者進行密切合作，幫助他們判斷所需的精準規格。但創新的腳步不只走到這，新一代的鞋款 Nike ZoomX Vaporfly Next% 有著比 4% 更優異的能量回傳機制，並已幫助無數跑者取得個人最佳成績，也讓許多馬拉松好手站上領獎台。
準備工作
為了在比賽日獲得佳績，我們對每個再小的細節都十分執著。Nike 運動研究實驗室的科學家提前數月和運動員合作，幫助他們改善飲食及水分補給策略，並花了幾個月的時間尋找適合比賽的理想環境，最終選擇了義大利北部的溫帶氣候區。最值得注意的是，我們採用了有配速員的動態隊形，減少對運動員的風阻。Breaking2 不只是一場比賽或實驗，還是一種標準模型，可以證明當尖端科學結合堅定不移的熱情和對目標的投入時，我們可以跑多快。
和 Eliud 一起暢跑
透過 Nike Run Club 應用程式，即可追蹤跑步紀錄、設定目標、瞭解自己的進度及慶祝目標達成。你也可以和跑者社群分享你的心路歷程、比較各項挑戰成績，以及互相加油打氣。