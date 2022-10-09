當 Eliud Kipchoge 於 2019 年在馬拉松賽跑出 1 小時 59 分 40 秒的佳績時，腳上穿的正是 Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 的原型鞋款。這項非凡的成就是多年努力的結晶，也是 Eliud 與 Nike 聯手打造的巔峰之作，而這一切始於 Eliud 想要打破 2017 年馬拉松賽 2 小時極限障礙的決心。Eliud 的壯舉啟發了一些世界級飛毛腿，激勵他們挑戰自我極限、突破自我紀錄。而他在維也納那個寒冷的早晨所穿的鞋款，現在終於推出了。



我們的超級競速鞋款配置了全新技術與創新成果，包括前足兩個超靈敏的 Zoom Air 氣墊和鞋跟額外添加的 ZoomX 泡棉。不論你想在兩小時、三小時或四、五小時內跑完馬拉松，都能穿上這雙專為打破紀錄、突破個人極限的競速鞋款。



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