新一代疾速代表作
當 Eliud Kipchoge 於 2019 年在馬拉松賽跑出 1 小時 59 分 40 秒的佳績時，腳上穿的正是 Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 的原型鞋款。這項非凡的成就是多年努力的結晶，也是 Eliud 與 Nike 聯手打造的巔峰之作，而這一切始於 Eliud 想要打破 2017 年馬拉松賽 2 小時極限障礙的決心。Eliud 的壯舉啟發了一些世界級飛毛腿，激勵他們挑戰自我極限、突破自我紀錄。而他在維也納那個寒冷的早晨所穿的鞋款，現在終於推出了。
我們的超級競速鞋款配置了全新技術與創新成果，包括前足兩個超靈敏的 Zoom Air 氣墊和鞋跟額外添加的 ZoomX 泡棉。不論你想在兩小時、三小時或四、五小時內跑完馬拉松，都能穿上這雙專為打破紀錄、突破個人極限的競速鞋款。
我們的超級競速鞋款配置了全新技術與創新成果，包括前足兩個超靈敏的 Zoom Air 氣墊和鞋跟額外添加的 ZoomX 泡棉。不論你想在兩小時、三小時或四、五小時內跑完馬拉松，都能穿上這雙專為打破紀錄、突破個人極限的競速鞋款。
搶先掌握下一次發售消息。
Nike 與 Kipchoge 的聯手之作
我們前往 Eliud 在肯亞卡普塔加特的訓練營拜訪他，進一步瞭解他對這雙鞋款的影響，以及這位馬拉松紀錄保持人為何堅信自己能激勵新一代長跑者超越他的非凡成就。Eliud 對我們說：「我想這雙鞋會是我所留下的事蹟之一。」
關鍵就在 Air
與 Vaporfly NEXT% 只配置 ZoomX 泡棉相比，前足兩個精簡的 Zoom Air 氣墊可提供更多的能量回傳。
ZoomX 泡棉增量
ZoomX 泡棉有兩個獨到之處：超靈敏、超輕盈。Alphafly NEXT% 的泡棉量大於 Vaporfly NEXT%，可提供額外的衝擊防護與緩震效果。
隆重介紹 AtomKnit
Nike 創新團隊在測試時發現，額外添加的泡棉和兩個 Zoom Air 足底氣墊會增加整體鞋重。為了減少一些重量，Nike 創新團隊開發出一款名為 AtomKnit 的全新 Flyknit 鞋面。Flyknit 材質經過蒸汽熨燙及拉長後更加輕盈、貼合足形，能有效避免滲水問題並提升透氣性。
客製化碳纖維鞋底墊片
全掌式碳纖維鞋底墊片與 ZoomX 泡棉和 Zoom Air 氣墊相輔相成，為每個步伐帶來敏捷感受。我們為不同尺寸鞋款增減鞋底墊片的厚度，尺寸較小的鞋底墊片彈性較大，尺寸越大則越堅實，這樣的設計讓跑者不分雙足大小，都能擁有相同的推進感受。