Naomi Osaka。未來只管來

大坂直美
打破框架
在 33 年前，Nike Air Max 打破陳規，大膽引進外露式氣墊。本季我們將特寫幾位同樣勇於創新的運動員、藝術家和挑戰常規者。
不少人常告訴新世代的運動員要朝偉大的道路前進，要效法傑出的前輩，但大坂直美對墨守成規沒興趣，反而忙著打破既有規定。她以自己的方式從默默無聞的運動員，搖身一變成為世上最頂尖的網球選手之一。「我以做自己的方式踏上這個舞台，所以也應該繼續保持下去，」她這麼說道。
大家都期望頂尖運動員以銳利、集中的攻勢來壓倒對手，但大坂直美反而是透過和諧寧靜的方式來引導自身能量。「我在內心與自己比賽時，會覺得十分平靜，那種感覺與憤怒完全相反，」她這麼說道。大坂直美在場上場外都相當沉著，即使在賽後訪問時也平穩又慎重。她總是毫無掩飾地做自己，不會因外在環境而改變。「我百分之百地忠於自我，我所做的事全都是發自內心，毫無遮掩。」
「我以做自己的方式踏上這個舞台，所以也應該繼續保持下去。」
大坂直美
運動員
大坂直美活在一個沒有比較的世界，她讓自己融入比賽過程，不像許多運動員那麼在乎結果，她說：「我比較順其自然，不太會刻意去思考該如何達成目的。」大坂直美打破框架，開創出屬於她自己的偉大道路，並激勵新世代去迎向未知，勇於定義自己的未來。