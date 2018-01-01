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WE ARE ALL BROS Dayanışma, çeşitlilik, insanlık ve sporun gücünü dünya çapında kutlayan #weareallbros
hareketinde, All-Star Giannis Antetokounmpo ve kardeşleri Thanassis ile Kosta'ya
katıl. Nasıl dahil olacağını öğrenmek için okumaya devam et.

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Nike+ Run Club uygulaması MÜKEMMEL KOŞU ARKADAŞIN İster yeni başla ister bir sonraki yarışına hazırlan, Nike+ Run Club uygulaması daha iyi koşmak için ihtiyacın olan her şeye ve herkese açılan kapındır. Seni motive eden milyonlarca koşucu ve attığın her adımda yanında olan uzman rehberlikle hedeflerine eğlenerek ulaşmana yardımcı olacağız.

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İLERLEME DURUMUNU TAKİP ET Koştuğun her kilometre önemli olduğu için tempo ve mesafeden rota ve kişisel
 rekorlara kadar tüm ayrıntıları olağanüstü doğrulukla sunuyor ve koşarken görmek istediğin bilgiler üzerinde her zamankinden daha fazla kontrolün olmasını sağlıyoruz.

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SANA ÖZEL ANTRENÖR Yapmak istediğin ne olursa olsun, Nike+ Antrenörünün sana uygun bir planı mutlaka vardır. Planın, hedeflerine ve fitness durumuna uyum sağlar. Sen ilerleme kaydettikçe planın da hedeflerine ulaşman için sana uyum sağlayacak şekilde güncellenir.

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BİZİMLE KOŞ Arkadaşların ve dünyanın dört bir yanındaki koşucularla kendini kıyaslamak ve rekabet etmek artık hiç olmadığı kadar kolay. Tek yapman gereken, koştuğun mesafeleri belirli hedeflere veya yarışmalara göre etiketlemek.

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MOTİVE OL Nike+ Run Club Spotify çalma listeleri, koşarken arkadaşlarından aldığın kutlamalar ve seçkin sporcuların cesaretlendirmeleri sayesinde kendini biraz daha zorlamak ve biraz daha uzun koşmak için her zaman motivasyonun olacak.

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KOŞUNU PAYLAŞ Artık koşu paylaşımlarını fotoğraflar, istatistikler ve çıkartmalarla kişiselleştirmekle kalmayacak, paylaşımlarını kimlerin görebileceğini de (ör. sosyal ağın veya yalnızca Nike+ arkadaşların) belirleyebileceksin.

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