WE ARE ALL BROSDayanışma, çeşitlilik, insanlık ve sporun gücünü dünya çapında kutlayan #weareallbros
hareketinde, All-Star Giannis Antetokounmpo ve kardeşleri Thanassis ile Kosta'ya
katıl. Nasıl dahil olacağını öğrenmek için okumaya devam et.
Nike+ Run Club uygulamasıMÜKEMMEL KOŞU ARKADAŞINİster yeni başla ister bir sonraki yarışına hazırlan, Nike+ Run Clubuygulaması daha iyi koşmak için ihtiyacın olan her şeye ve herkese açılan kapındır.Seni motive eden milyonlarca koşucu ve attığın her adımda yanında olan uzmanrehberlikle hedeflerine eğlenerek ulaşmana yardımcı olacağız.
İLERLEME DURUMUNU TAKİP ETKoştuğun her kilometre önemli olduğu için tempo ve mesafeden rota ve kişisel rekorlara kadar tüm ayrıntıları olağanüstü doğrulukla sunuyor ve koşarken görmekistediğin bilgiler üzerinde her zamankinden daha fazla kontrolün olmasını sağlıyoruz.
SANA ÖZEL ANTRENÖRYapmak istediğin ne olursa olsun, Nike+ Antrenörünün sana uygunbir planı mutlaka vardır. Planın, hedeflerine ve fitness durumuna uyum sağlar.Sen ilerleme kaydettikçe planın da hedeflerine ulaşmaniçin sana uyum sağlayacak şekilde güncellenir.
BİZİMLE KOŞArkadaşların ve dünyanın dört bir yanındaki koşucularlakendini kıyaslamak ve rekabet etmek artık hiç olmadığıkadar kolay. Tek yapman gereken, koştuğun mesafeleribelirli hedeflere veya yarışmalara göre etiketlemek.
MOTİVE OLNike+ Run Club Spotify çalma listeleri, koşarken arkadaşlarındanaldığın kutlamalar ve seçkin sporcuların cesaretlendirmelerisayesinde kendini biraz daha zorlamak ve biraz dahauzun koşmak için her zaman motivasyonun olacak.
KOŞUNU PAYLAŞArtık koşu paylaşımlarını fotoğraflar, istatistikler veçıkartmalarla kişiselleştirmekle kalmayacak, paylaşımlarınıkimlerin görebileceğini de (ör. sosyal ağın veya yalnızca Nike+ arkadaşların) belirleyebileceksin.