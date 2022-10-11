Spor Ekipmanlarını Geri Dönüştür ve Bağışla

Geri Dönüştürme ve Bağışlama

Eşyalarını atmak yerine bize ver. Kullanılmış spor ürünlerini temizleyecek ve sonra da ya bağışlayacak ya da geri dönüştüreceğiz. Böylece sen kullanmayı bıraksan bile yaşamaya devam edecekler.

Geri Dönüştürme ve Bağışlama

Kullanılmayan Ürünler İçin Yeni Bir Hayat

Kullanmayı bıraktığın ürünleri geri dönüştürerek ve bağışlayarak malzemelerin çöpe gitmesine engel oluyoruz.

Geri Dönüştürme ve Bağışlama

Hangi Ürünleri Kabul Ediyoruz?

Spor Ekipmanlarını Geri Dönüştür ve Bağışla

Ayakkabı

Markası ne olursa olsun, iyi durumdaki kullanılmış tüm spor ayakkabıları kabul ediyoruz. Sandaletleri, resmi ayakkabıları, botları ve metal parçalı ayakkabıları (krampon gibi) kabul etmiyoruz.

Spor Ekipmanlarını Geri Dönüştür ve Bağışla

Giysiler

Markası ne olursa olsun, iyi durumdaki kullanılmış tüm üst ve alt spor giyim ürünlerini kabul ediyoruz. Çorapları, iç giyim ürünlerini ve çıtçıt, fermuar, düğme gibi metal parçalı giysileri kabul etmiyoruz.

Geri Dönüşüm ve Bağış Yapılacak Yerler

AB'deki belirli Nike mağazaları kullanılmış ürün bağışlarını kabul edebilir. Sürdürülebilirliği daha erişilebilir hale getirmek için bu listeye sürekli olarak yeni mağazalar ekliyoruz.

Mağaza Bul

Fransa

Nike Seri Sonu Mağazası Calais

Nike Seri Sonu Mağazası Roubaix

Nike Fabrika Satış Mağazası Angers

Nike Fabrika Satış Mağazası Avignon

Nike Fabrika Satış Mağazası Bayonne

Nike Fabrika Satış Mağazası Begles

Nike Fabrika Satış Mağazası Bordeaux

Nike Fabrika Satış Mağazası Claye Souilly

Nike Fabrika Satış Mağazası Dijon

Nike Fabrika Satış Mağazası Gennevilliers

Nike Fabrika Satış Mağazası Honfleur

Nike Fabrika Satış Mağazası La Valentine

Nike Fabrika Satış Mağazası Lille

Nike Fabrika Satış Mağazası Lyon

Nike Fabrika Satış Mağazası Lyon Villefontaine

Nike Fabrika Satış Mağazası Marsilya

Nike Fabrika Satış Mağazası Metz

Nike Fabrika Satış Mağazası Mulhouse

Nike Fabrika Satış Mağazası Nice Villeneuve-Loubet

Nike Fabrika Satış Mağazası Perpignan

Nike Fabrika Satış Mağazası Provence

Nike Fabrika Satış Mağazası Renne

Nike Fabrika Satış Mağazası Romans

Nike Fabrika Satış Mağazası Roppenheim

Nike Fabrika Satış Mağazası St Denis

Nike Fabrika Satış Mağazası Talange

Nike Fabrika Satış Mağazası Toulon

Nike Fabrika Satış Mağazası Toulouse

Nike Fabrika Satış Mağazası Toulouse Fennouillet

Nike Fabrika Satış Mağazası Tours

Nike Fabrika Satış Mağazası Troyes

Nike Mağazası La Defense

Nike Mağazası Lille

Nike Mağazası Lyon

Nike Mağazası Lyon Part Dieu

Nike Mağazası Marsilya II

Nike Mağazası Nice Polygone Riviera

Nike Mağazası Strazburg

NikeLab P75

Almanya

Nike Mağazası Berlin

Nike Unite Neukoelln

Nike Fabrika Satış Mağazası Metzingen

Nike Unite Bremen

Nike Berlin B55 Fabrika Satış Mağazası

Nike Mağazası BERLIN MITTE

Nike Mağazası LEIPZIGER PLATZ

Nike Mağazası HAMBURG

Nike Fabrika Satış Mağazası Zweibrücken

Nike Fabrika Satış Mağazası Herzogenaurach

Nike Fabrika Satış Mağazası Wertheim

Nike Fabrika Satış Mağazası Ochtrup

Nike Fabrika Satış Mağazası Wolfsburg

Nike Fabrika Satış Mağazası Ingolstadt




Nike Fabrika Satış Mağazası Piding

Nike Fabrika Satış Mağazası Magdeburg

Nike Fabrika Satış Mağazası Soltau

Nike Fabrika Satış Mağazası Neumünster

Nike Fabrika Satış Mağazası Münih

Nike Fabrika Satış Mağazası Berlin A10

Nike Fabrika Satış Mağazası Montabaur

Nike Fabrika Satış Mağazası Jettingen-Scheppach

Nike Fabrika Satış Mağazası Brunnthal

Nike Fabrika Satış Mağazası Radolfzell

Nike Seri Sonu Mağazası Kerpen

Nike Fabrika Satış Mağazası Leipzig

Nike Seri Sonu Mağazası Rostock

Nike Fabrika Satış Mağazası Dresden

Hollanda

Nike Fabrika Satış Mağazası Roosendaal

Nike Amsterdam Fabrika Satış Mağazası

Nike Mağazası AMSTERDAM

Utrecht Seri Sonu Mağazası

Nike Fabrika Satış Mağazası Roermond

Nike Fabrika Satış Mağazası Muiden

Nike Fabrika Satış Mağazası Amsterdam Sugar City

Nike Fabrika Satış Mağazası Lelystad

Roosendaal Nike Fabrika Satış Mağazası

Nike Mağazası Utrecht

İtalya

Nike Mağazası Milano

Nike Mağazası Porta Nuova

Nike Fabrika Satış Mağazası Milano Scalo

Nike Mağazası Milano Loreto

Nike Unite Milano Scalo

Nike Mağazası Milan Carugate

Nike Mağazası Milan Assago

Nike Mağazası Arese

Nike Mağazası ROMA DEL CORSO

Nike Mağazası Torino




Nike Fabrika Satış Mağazası Brescia

Nike Fabrika Satış Mağazası Roma

Nike Fabrika Satış Mağazası Valmontone

Nike Fabrika Satış Mağazası Rome Da Vinci

Nike Fabrika Satış Mağazası Torino

Nike Fabrika Satış Mağazası Brugnato

Nike Unite Milano Scalo

Polonya

Ursus Nike Fabrika Satış Mağazası

Poznan Nike Fabrika Satış Mağazası

Nike Unite Gdansk

Nike Fabrika Satış Mağazası Krakow

Nike Fabrika Satış Mağazası Poznan

Nike Fabrika Satış Mağazası Ursus

İspanya

Nike Unite Parc Valles

Nike Mağazası Paseo De Gracia

Barselona Nike Fabrika Satış Mağazası

Nike By Diagonal

Nike Unite Madrid Las Rozas

Nike Barselona Viladecans Fabrika Satış Mağazası

Nike Barca Parque Montigala Fabrika Satış Mağazası

Nike Mağazası Barselona Maquinista




Nike Fabrika Satış Mağazası Malaga

Nike Fabrika Satış Mağazası Getafe

Nike Fabrika Satış Mağazası Bilbao

Nike Fabrika Satış Mağazası Madrid SSRR

Nike Fabrika Satış Mağazası Valensiya

Nike Fabrika Satış Mağazası Parque Oeste

Nike Fabrika Satış Mağazası Madrid H20

Yunanistan

Nike Mağazası ERMOU 1 Syntagma

Nike Fabrika Satış Mağazası Atina

Nike Fabrika Satış Mağazası Piraeus

Nike Fabrika Satış Mağazası One Salonica

Belçika

Nike Maasmechelen Fabrika Satış Mağazası

Nike Fabrika Satış Mağazası Antwerp

Nike Fabrika Satış Mağazası Liege

Portekiz

Nike Mağazası LISBOA CHIADO

Avusturya

NIKE Mağazası VİYANA

Norveç

Nike Mağazası OSLO KARL JOHANS GATE

İsveç

Nike Fabrika Satış Mağazası Barkaby

Çek Cumhuriyeti

Nike Fabrika Satış Mağazası Prag

Spor Ekipmanlarını Geri Dönüştür ve Bağışla

Move to Zero

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