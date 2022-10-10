Nike Next%

Hızın Geleceği
Eliud Kipchoge 2019'da 1:59:40 sürede maraton koştuğunda ayağında Nike Air Zoom Alphafly NEXT% prototipi vardı. Eliud'un zaferi, dünyanın en hızlı koşucularını kendi sınırlarını test etmeye ve kendi rekorlarını kırmaya teşvik etti. Şimdi bu teknolojiye sen de sahip olabilirsin.
Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Hedefin ister dünya rekorunu ister kendi rekorunu kırmak olsun, yarış gününde kazanılan zaferlerin başlangıç noktası antrenmandır. Nike Air Zoom Tempo NEXT%, günlük antrenmanlarınla yarış günü arasında köprü kurarken daha verimli koşmana yardımcı olmak için ölçülebilir faydalar sunar. Nike Ürün Müdürü Elliott Heath şöyle diyor: "Bu ayakkabı, hız antrenmanı yaparak vücudunu yarışa hazırlamana yardımcı olur. NEXT% modelinin temelinde sürekli gelişim fikri bulunur."
Nike Air Zoom Alphafly NEXT%
Nike Air Zoom Alphafly NEXT%
Zirvedeki yarış ayakkabımızın sahip olduğu yeni teknolojiler ve yenilikler arasında ayak tarağına yerleştirilmiş, ultra hızlı tepki veren iki Air Zoom bölmesi ve topuktaki ek ZoomX köpük bulunuyor. Maratonu iki, üç, dört veya beş saatte koşman fark etmez. Bu yarış ayakkabısı her türlü rekoru kırman için üretildi.
Nike ZoomX Vaporfly NEXT%
Nike ZoomX Vaporfly NEXT%
Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, sayısız sporcunun rekor kırmasına ve kendini geçmesine yardımcı oldu. Nike tasarımcıları, en yenilikçi iki teknolojimiz olan Nike ZoomX köpük ve VaporWeave malzemeyi birleştirerek Vaporfly sistemini tepeden tırnağa tamamen yeniledi ve gelmiş geçmiş en sevilen yarış ayakkabımızı geliştirdi.
Nike Run Club Uygulaması
Nike Run Club Uygulaması
Her Hızlı Koşuda Yanında.
Koşularını takip et, sana uyum sağlayan koşu koçu desteği al ve koşularına arkadaşlarını da dahil et. Nike Run Club uygulamasıyla bunların hepsi mümkün. Her zaman, her yerde, her şekilde.